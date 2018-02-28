Реєстратори та навігатори – на Львівщині люди висунули вимоги перевізнику
Як розповів на своїй сторінці у Фейсбук активіст Володимир Деркач, обговорення тривало довго і складно.
В результаті сторонам вдалось домовитись про те, що розклад цих маршруток будуть погоджувати голови сіл,а похибка відхилень від графіку може бути не більше 25%.
Крім того до 8 березня на всіх автобусах встановлять навігатор, щоб їхній рух можна було відстежити онлайн.
Також власники погодились, щоб спільно з громадами встановити реєстратори у маршрутках. Тоді розмови водія і пасажирів будуть записуватись.
Вже після 8 березня на ці маршрути планує рейди «Укртрансбезпека» спільно із представниками Львівської ОДА.
Перевізник у свою чергу скаржиться на те, що немає охочих працювати водіями.
«Для нас особисто в цілому ця зустріч не дала того результату, на який ми сподівались… Оозуміємо наступне – шукаємо спільно нового перевізника, і паралельно контролюємо виконання озвучених домовленостей із старим перевізником», – сказав Володимир Деркач.
Додамо, що автобуси №187 обслуговують рейс Львів – Оброшине – Ставчани, а №148 – Львів – Оброшине – Пустомити.
Напередодні мешканці сіл, що користуються цим рейсом, звернулися до Львівської ОДА з проханням проконтролювати виконання договору «Миколаївським АТП». Люди вважають, що вартість проїзду є високою, а умови перевезення – не відповідають нормам.