Реєстратори та навігатори – на Львівщині люди висунули вимоги перевізнику

Сьогодні громада Ставчан та Оброшиного провела зустріч із представником Миколаївського АТП. Обговорювали тарифи, якість перевезення та пільговий проїзд на маршрутах №187 та 148

Як розповів на своїй сторінці у Фейсбук активіст Володимир Деркач, обговорення тривало довго і складно.

В результаті сторонам вдалось домовитись про те, що розклад цих маршруток будуть погоджувати голови сіл,а похибка відхилень від графіку може бути не більше 25%.

Крім того до 8 березня на всіх автобусах встановлять навігатор, щоб їхній рух можна було відстежити онлайн.

Також власники погодились, щоб спільно з громадами встановити реєстратори у маршрутках. Тоді розмови водія і пасажирів будуть записуватись.

Вже після 8 березня на ці маршрути планує рейди «Укртрансбезпека» спільно із представниками Львівської ОДА.

Перевізник у свою чергу скаржиться на те, що немає охочих працювати водіями.

«Для нас особисто в цілому ця зустріч не дала того результату, на який ми сподівались… Оозуміємо наступне – шукаємо спільно нового перевізника, і паралельно контролюємо виконання озвучених домовленостей із старим перевізником», – сказав Володимир Деркач.

Додамо, що автобуси №187 обслуговують рейс Львів – Оброшине – Ставчани, а №148 – Львів – Оброшине – Пустомити.

Напередодні мешканці сіл, що користуються цим рейсом, звернулися до Львівської ОДА з проханням проконтролювати виконання договору «Миколаївським АТП». Люди вважають, що вартість проїзду є високою, а умови перевезення – не відповідають нормам.