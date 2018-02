Полиці з дитинством. Як обрати і що читати найменшим?

Видавництва змагаються за право надрукувати світові бестселери, а вітчизняні автори – поспішають, щоб і собі не відставати, та пропонують щораз більше дитячого читання. У книгарнях помітно зростає кількість якісних дитячих книжок, і біля полиць із дитинством – очі розбігаються! А ще дуже симпатично виглядають мами і тати, які зачудовано поміж тих самих полиць читають про білочок-їжачків, фей і драконів. Зізнаюсь, я люблю це робити, сидячи на заплечнику в куточку, атмосфера і запах книжок сприяють швидкому і натхненному читанню.

Але як правильно вибрати книжки для найменших «читачів», щоб зацікавити, розважити, навчити і не відбити їм бажання читати в майбутньому? Якщо батьки хочуть, щоб книга стала малюкові справжнім другом, то насамперед потрібно подбати про те, щоб ця книга була безпечною. Про це не завжди задумуються, але найперші книжки часто спочатку потрапляють у рот, а не перед очі. І зважаючи на це, основні правила добору книжок для немовлят – це обов’язкова наявність сертифікату і дотримання стандартів і вимог до матеріалів, фарб, шрифтів тощо. Щоб не боятися за здоров’я юного «читача» – подивіться уважно книжку, шукайте підтвердження того, що вона відповідає стандартам видань для дітей певного віку, не соромтеся запитати у продавців, якщо самі не знайшли потрібної інформації.

Дуже важливо, щоб книжка відповідала тому віку, на який ви купуєте її, отож, варто уважно вивчати маркування, яке вказує вікову категорію книги. Для найменших діток – не важливий текст, але важливі малюнки – чіткі, крупні, «доступних» кольорів. Малюки перші тижні й місяці життя навчаються бачити навколишній світ. І що більше зорової інформації отримує маля, то активніше розвивається його мозок! З другого місяця життя, крім уміння фокусувати погляд, дитина вчиться стежити за переміщенням предмета. Після 3-х місяців малюкові починають подобатися складніші малюнки, на місце прямих і ламаних ліній приходять криві лінії та форми. Також відбувається становлення сприйняття кольору. Спочатку малюк здатний сприймати червоний і жовтий кольори, трохи пізніше – зелений і синій. Звичайно, «читати» варто лише тоді, коли дитя не голодне і в доброму гуморі!

Для трошки старших читайликів достатньо кілька речень на сторінку, але текст не має бути розкиданим по ній чи по малюнку. Тобто малюнок має бути зрозумілим, а текст не повинен його закривати. У таких книгах мають бути великі ілюстрації, які займають 70% сторінки, і ілюстрації якомога більше наближені до реальності.

Дуже важливо розуміти при виборі книжок для діток і те, що не варто поспішати і «пропускати» «примітивні» «картонки», купуючи енциклопедії чи збірки народних казок «на виріст». Діти не читають «на виріст», їм для того, щоб дорости до казок чи довідників, навіть із суперілюстраціями, треба пройти довгий шлях пізнання світу. А на цьому шляху для поступового і правильного розвитку мозку потрібні «примітивні» речі.

Поширеною є і думка, що дитячі книжки дуже дорого коштують, а користі з них для немовляти – нуль, тому навіщо стільки платити? Ну, звичайно, якісна річ не коштуватиме копійки, але й не буде дорожчою, ніж середня вартість походу у кав’ярню! Дитячі «картонки» справді не дешеві, якщо ставитися до них несерйозно і вважати, що книжки дитині не потрібні, читати їй рано. Але якщо поглянути на це з іншого кута, то з цих книжок починається подорож у неймовірний світ читання, і поринати у цю подорож ніколи не рано!

Ось перелік того, що якісного і цікавого можна вже сьогодні знайти на книжкових полицях для малюків віком 0-1-2 роки.

Видавництво «Богдан» має унікальні серії книжок для дітлахів «Картинки для дитинки» і «Життя малюків». У них – пластилінові пречудові книжки, які будуть цікаві від народження і до років чотирьох щонайменше точно. «Транспорт», «Овочі», «Явища природи», «Малята тварин», «Моє тіло», «Малюк їсть», «Малюк спить», «Малюк у дитячому садочку» – це тільки початок усього цікавого!

Не можна оминути увагою і інші серії цього видавництва: «Для хлоп’ят», «Для дівчаток», «Хто це?», «Аґусики вчаться говорити», «Каю». Книжки настільки захопливі і якісно зроблені, що їх аж не хочеться випускати із рук! І «Богдан» такого цінного краму має о-го-го! Проте, чомусь про його книжки не часто чути у середовищі батьків.

2. У «Видавництва Старого Лева» власних «картонок» цілий міх! Для найменших є серія книжок-білінгв «У морі. In the sea», «Птахи. Birds», «Лісові звірі. Forest animals», «У джунглях і савані. In the jungle and savanna», «У траві. In the grass», «На подвір’ї. In the yard». А далі – «Білі мухи», «Як сонечко крапочки загубило», «А я у гай ходила», «Чап-чалапу, гусоньки» і, звісно, комплект про сімейку Кучерявих. З чудовими малюнками, добротно зроблені, для дітей і дорослих – справжня потіха.

У видавництва «Школа» є гарні серії «Книжка-пострибайка» («Жабунець-стрибунець», «Пустотливе кошеня») і «Книжка-схованка» («Що у кого на обід?», «Хто сховався в лісі?»), «Сторінки-цікавинки» («Пори року», «З ранку до ночі», «Їду, плаваю, лечу») і «Малятко-розумнятко», «Книжка із загадкою».

У видавництва «Талант» є гарна серія для зовсім-зовсім малят, яка складається із трьох книжок: «Фокусуємо зір (квітка) 0-1 м.», «Прослідковуємо траекторію (сонечко) 1-3 м.» та «Сприймаємо колір (качечка) 3-4 м.». Для віку після 4 місяців у них багато «картонок» про звірів, кольори, форми, іграшки.

Багато картонок і в «Ранку», але, на жаль, більшість із них російською мовою. Проте є кілька серій, де можна виловити непогані книжечки, які малюкам сподобаються: «Все про всіх» («Все про телятко», «Все про кошенятко») і «Вчимося разом» («Мурчикові настрої», «Ранок, день, вечір, ніч»).

