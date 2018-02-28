На Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік

Пожежа сталася вчора, 27 лютого
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Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, о 15:32 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в селищі Красне Буського району, на вул. Коцюбинського, 2.

Унаслідок розвідки пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка власниці помешкання, 1964 року народження.

Рятувальники запобігли подальшому поширенню вогню й врятували від згорання 2 будівлі.

Пожежу локалізували о 15:52, ліквідували о 15:53. Вогнем знищено стіни та стелю на площі 30 кв. м, речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м та пошкоджено перекриття на площі 20 кв.м.

Обставини та причину виникнення займання встановлюють.

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