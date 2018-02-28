Микола Санжаревський звільнився із львівської Опери

Артист, якого запідозрили у поширенні сепаратистської інформації у соцмережах, написав заяву звільнення за власним бажанням

Як повідомляє «Львівський портал» , про це розповів директор Оперного театру Василь Вовкун.

За його словами Микола Санжаревський прийняв рішення про звільнення після того, як йому повідомили, що зараз він не може виходити на сцену через різне сприйняття глядачами.

Тож вже сьогодні, 28 лютого, Миколи Санжаревського немає у списку працівників театру.

Тим часом в СБУ кажуть, що розслідування у цій справі ще триває.

Нагадаємо, артиста балету Львівської національної опери звинувачують у підтримці «окупантів». Відповідні скрін-шоти із сторінок у соціальних мережах представила одеська журналістка Олена Добровольська.

Як розповіли «Львівській газеті» у прес-службі СБУ, Микола Санжаревський ще у 2015 році отримав попередження щодо подібної діяльності.

«Його попередили, якщо не припинить, то проти нього відкриють кримінальну справу», – кажуть в СБУ.

Тепер правоохоронці проводять розслідування, про результати якого обіцяють повідомити трохи згодом.