Львівських школярів запрошують до конкурсу зі створення авторського уроку

До 12 березня команди з 3-5 школярів міста Львова, що навчаються у 4-11 класах, можуть зареєструватися, аби взяти участь у творчому конкурсі #SuperUrok

Команда має створити авторський урок з будь-якого предмета шкільної програми за допомогою інтерактивної панелі та програми mozaBook від Mozaik Education.

Організатори конкурсу чекають заявки від 3 до 5 учнів 4-11 класів львівських загальноосвітніх шкіл, що можуть об’єднатися в команду і взяти участь в конкурсі. Учні самостійно придумують і презентують урок. Вони готують його за допомогою одного чи двох вчителів. Учитель є учасником команди.

До 12 березня триває реєстрація та прийом заявок на конкурс #SuperUrok. З 13 березня організатори визначають менторів для проведення консультацій у школах, після чого до 20 квітня триватиме прийом відео. Пізніше організатори оприлюднять відео на сайті конкурсу та з 26 квітня буде оголошено голосування. 5 травня буде відомо результати, а 12 травня у Центрі Митрополита Андрея Шептицького нагородять переможців. Учасники команди, яка переможе, зможуть отримати цінні призи: планшети, павер-банки, інші технічні пристрої, а на вчителів чекає особливий подарунок.

Подати заявку для участі можна тут.