Львів ушановує Василя Барвінського

У 2018 році Україна святкує 130 років з дня народження Василя Барвінського, видатного композитора, педагога, піаніста, музикознавця та громадського діяча

Його спадщина, знищена радянською владою, після кропіткої роботи відновлена та віднайдена у численних учнів композитора. І зараз український слухач розпочинає знайомство з класиком.

20 лютого у Палаці Потоцьких Львівська обласна філармонія відкрила концертом рік Василя Барвінського. У концерті взяли участь заслужені артисти України, піаністи Оксана Рапіта та Мирослав Драган, сопрано Наталія Дитюк і скрипаль Марко Комонько.

23 лютого естафету перейняв Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії. У програмі вечора звучали фортепіанні твори композитора. Солювала Віоліна Петриченко. У першому відділі концерту солістка виконала камерні твори, а у другому відділі – Концерт для фортепіано з оркестром.

«Цей проект матиме продовження, – зазначив Андрій Яцків, заступник директора Львівської філармонії. Ведемо перемовини з Житомиром та Хмельницьким, плануємо концертну програму в Луцьку».

Серія концертів до дня народження Барвінського пройде на Львівщині. Наступну музичну програму у філармонії – «Веснянка і дощик» – з творів В. Барвінського адаптовано для дітей і школярів.