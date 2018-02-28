Філармонія запрошує на «Географію музики»

Як розповів головний диригент АСОЛФ Тарас Криса, цей концерт переносить у місця, де були написані твори, занурює у їхню атмосферу й настрій: «Бедржих Сметана у симфонічній поемі «Влтава» з циклу «Ma Vlast» («Моя Батьківщина») відображає водночас і географічні локації, і народний епос Чехії. Влтава – це річка, яка перетинає майже всю країну і впадає в Ельбу. Ця симфонічна поема «показує» її водоспади, плин через рівнини, там звучать і весільні мелодії, і місячне сяйво…».

Другий твір – американського композитора Чарльза Айвза «Три місцевості в Новій Англії». За словами диригента, перша частина цього твору – це бостонський монумент, присвячений ветеранам Громадянської війни. Друга частина – пародія на марші, а третя – присвячена річці Гусатонік.

«Айвз – один з найважливіших американських композиторів. Це і авангард, це дуже цікава власна мова, він мав колосальний вплив майже не всіх американських митців, і на європейських теж», – зазначив Тарас Криса.

Третій твір перенесе нас в Італію – «Пінії Риму» від Отторіно Респігі. Чотири частини цього твору показують різні місця в італійській столиці. Географічні цікавинки – у музичних барвах. Запрошуємо!

2 березня о 19.00, Концертний зал ім. С. Людкевича.

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