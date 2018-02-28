Де у Львові знайти екобус у березні (графік стоянок)

Оприлюднено графік стоянок екобуса у Львові в березні

Про це інформує Відділ екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР.

Нагадаємо, 2018 року графік стоянок екобуса розширять. Він матиме зупинки також у Винниках, Брюховичах та Рудно.

14:00-17:00 П’ятниця 02.03.2018 ДАБІ м. Львова вул. Угорська, 7

14:00-17:00 П’ятниця 02.03.2018 Ринок «Балатон” вул. Гетьмана Мазепи, 11

10:00-13:00 Субота 03.03.2018 Львівська міська рада пл. Ринок, 1

10:00-13:00 Субота 03.03.2018 Супермаркет «Арсен» вул. Зелена, 147

14:00-17:00 Субота 03.03.2018 ТВК «Південний» вул. Виговського, 100

14:00-17:00 Середа 07.03.2018 ТЦ «Рукавичка» м. Винники, вул. Галицька

14:00-17:00 П’ятниця 09.03.2018 Торговий центр «ВАМ» вул. Наукова, 35а

14:00-17:00 П’ятниця 09.03.2018 Торговий центр «Скриня» вул. Городоцька, 179

10:00-13:00 Субота 10.03.2018 Торговий центр «ВАМ» вул. Б. Хмельницького, 214

10:00-13:00 Субота 10.03.2018 Ринок «Санта Барбара» просп. Червоної Калини, 105

14:00-17:00 Субота 10.03.2018 Супермаркет «Арсен» просп. В. Чорновола, 93

14:00-17:00 Середа 07.03.2018 ТЦ «Рукавичка» смт. Брюховичі, вул. Львівська, 23а

14:00-17:00 П’ятниця 16.03.2018 Торговий центр «ВАМ» просп. Червоної Калини, 62

14:00-17:00 П’ятниця 16.03.2018 Личаківська районна адміністрація вул. Левицького, 67

10:00-13:00 Субота 17.03.2018 Супермаркет «Наш Край» вул. Пасічна, 42

10:00-13:00 Субота 17.03.2018 ТЦ «Вопак» вул. Широка, 66

14:00-17:00 Середа 21.03.2018 ТЦ «Рукавичка» смт. Рудно, вул. Огієнка, 4

14:00-17:00 П’ятниця 23.03.2018 «Метро Кеш енд Кері Україна» вул. Городоцька, 300

14:00-17:00 П’ятниця 23.03.2018 Територія між магазином «Фокстрот» і універмагом «Львів» вул. Княгині Ольги, 106

10:00-13:00 Субота 24.03.2018 ТЦ «Будинок меблів» вул. Любінська, 92

10:00-13:00 Субота 24.03.2018 Торговий центр «ВАМ» вул. Т. Шевченка, 358

14:00-17:00 П’ятниця 30.03.2018 Магазин «Шанс» м. Винники, вул. І. Франка, 53

14:00-17:00 П’ятниця 30.03.2018 Навпроти від. «Ощадбанку» № 76 смт. Рудно, вул. В. Великого, 3 б

10:00-13:00 Субота 31.03.2018 Торговий центр «ТАБ» м. Винники, вул. Івасюка, 2

10:00-13:00 Субота 31.03.2018 Відділення «Нової пошти» № 1 смт. Брюховичі,

вул. Сухомлинського ,10