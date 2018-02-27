В останній день зими у Львові буде холодно та слизько

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що 28 лютого у Львові буде хмарно, часом сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 15 – 17° морозу, вдень 8 – 10° морозу. Холодна погода й ожеледиця на дорогах збережеться ще впродовж декількох найближчих днів.

1 березня у Львові буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 16 – 21° морозу, місцями 24 – 27° морозу; вдень 7 – 12° морозу. 2 березня синоптики прогнозують також без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 15 – 20° морозу, місцями 23 – 25° морозу; вдень 2 – 7° морозу.

Мерія нагадує, що в місті діє один цілодобовий та три денних пункти обігріву, які забезпечені гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування.

Зокрема, цілодобово діє постійний пункт обігріву на вул. Кирилівській, 3а, який забезпечений гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг. Також починаючи з 24 лютого і допоки температура повітря буде нижче 10 градусів, діють додаткові денні пункти обігріву на вул. Личаківській, 56, вул. Сербській, 15 та вул. Городоцькій, 163а.

Львівська міська рада закликає усіх бути небайдужими і повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб чи скеровувати їх безпосередньо до Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян. Контакти Центру: тел.: 233 14 79 або 233 10 49, вул. Кирилівська, 3а. Або також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15-80.