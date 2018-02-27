Українці почали більше їздити до ЄС

Із введенням безвізу з країнами Євросоюзу українці стали більше їздити до ЄС із різною метою. Особливо це стосується мешканців східних регіонів. Це засвідчила друга хвиля всеукраїнського соціологічного дослідження «Думки і погляди жителів України щодо безвізового режиму з Європейським Союзом», проведеного КМІС у грудні 2017 року на замовлення проекту «Відкрий Європу». Перша хвиля проводилася у лютому 2017 року. Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

Згідно з даними дослідження, з 9% до 11% збільшилася частка всіх українців, які хоча б один раз протягом двох останніх років їздили до ЄС. Цей показник виріс у 4 рази серед мешканців східних областей України – з 2% до 9%.

Крім того, дослідження засвідчило, що мешканці східних регіонів стали краще розуміти можливості і переваги безвізу з ЄС.

З тим, що введення безвізу прискорило внутрішні реформи, у лютому 2017 року погодилися 17%, а у грудні 2017 року – вже 26% жителів Сходу. Із твердженням про те, що українські підприємці отримали доступ до єдиного ринку ЄС, на початку 2017 року погодилися 25% жителів Сходу, а в кінці 2017-го цей показник зріс до 38%. Із тим, що безвіз сприяє залученню в Україну нових авіакомпаній-лоукостерів, погодилися 25% на початку року і 39% у кінці 2017 року.

Мешканці західних областей України були та залишаються лідерами з відвідування країн Євросоюзу – 18% західних українців принаймні один раз їздили до ЄС протягом останніх двох років.

Що ж до планів українців на найближчі 12 місяців з огляду на безвізовий режим з ЄС, то більш ніж у два рази зросла кількість тих, хто збирається відвідати своїх друзів і рідних, – з 8% до 21%. Також більш ніж удвічі зросла кількість українців, які планують подорожі до ЄС з метою створення нового бізнесу, – з 4% до 10%. Кількість тих українців, хто планує працювати у країнах Євросоюзу, збільшилася з 17% до 27%. Також зросла кількість українців, які мають на меті отримати освіту в ЄС, – з 7% до 12%.

Також згідно із даними дослідження тепер удвічі більше українців знають головні правила безвізових поїздок до ЄС, ніж на початку минулого року. Якщо в лютому 2017-го лише 25% громадян були поінформовані про правило перебування на території Євросоюзу 90/180 і 33% громадян – про необхідність біометричного закордонного паспорта, то наприкінці 2017 року ці цифри складають 50% і 61% відповідно.