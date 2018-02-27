Учасник АТО презентує у Львові власну книгу

Автор – учасник АТО Володимир Бруньковськоий (псевдонім Григорій Обертайло).

На презентацію запрошують учасників АТО, членів їхніх сімей, волонтерів, представників громадських організацій та всіх небайдужих львів’ян. Під час презентації можна буде поспілкуватись з автором та придбати його книгу з автографом.

Зустріч відбудеться у п’ятницю, 2 березня, о 15.30 у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій за адресою вул. Пекарська, 41.

Довідка. «Скепсис» – фронтова повість, в якій показані проблеми української армії. Події відбуваються протягом 2014-2015 рр. на сході України в зоні АТО. Назви населених пунктів, де вони проходили, не вказані навмисно, імена та позивні діючих осіб змінені. Твір створений на основі реальних подій. У своїй книзі автор розповідає про рік, проведений на війні звичайною людиною – мобілізованим офіцером, акцентує на внутрішніх проблемах нашого суспільства, копією якого завжди були та будуть Збройні сили.

Григорій Обертайло (Володимир Бруньковський) народився 1976 року в Криму, в родині військових. Вчився в різних містах колишнього СРСР, школу закінчив у місті Новояворівськ, Львівської області. 1994 року вступив у ОІСВ (Одеський Інститут Сухопутних Військ), який успішно закінчив 1998 року за фахом «Бойове застосування аеромобільних підрозділів». Після чотирирічної служби в ЗСУ звільнився, розчарований системою. Після довгих пошуків знайшов себе в мистецтві ф’юзингу, чим і займається дотепер. В 2014 році призваний до лав ЗСУ через вторгнення російських військ на територію України та подальшу окупацію східних областей. Рік, проведений безпосередньо на фронті, підштовхнув його до написання першого твору – повісті «Скепсис». Наразі автор не залишає літературної діяльності, працюючи над збіркою оповідань.