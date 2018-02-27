У Жидачеві чоловік накинувся з ножем на сусідку

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Жидачівське відділення поліції 26 лютого надійшло повідомлення про те, що близько 19.00 у багатоквартирному будинку на вулиці Данила Галицького поранено жінку.

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 28-річний місцевий мешканець. Вибігши зі своєї квартири на сходову клітку, чоловік кілька разів ударив ножем 54-річну сусідку, спричинивши їй непроникаючі поранення голови та грудної клітки. Потерпілу госпіталізовано в травматологічне відділення лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до двох років.

Поліцейські встановлюють обставини події, триває досудове розслідування.