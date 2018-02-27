У Самборі призупинили навчання у школах та дитсадках

Дітей на тиждень відправили на карантин

Відповідно до розпорядження міського голови Самбора Юрія Гамара з 27 лютого призупинили навчальний процес в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти. триватимуть вимушені «канікули» до 07 березня 2018 року включно. Про це повідомляє офіційний сайт Самбірської міської ради.

Причина, як зазначають на сайті, – захворюваність на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції учнів та дітей.

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