У Радехові родичам учасників визвольної боротьби вручили Бойові Хрести Лицарів ОУН-УПА

Нагороди родинам героїв вручили очільник області Олег Синютка та голова Координаційної ради з вшанування пам’яті Лицарів ОУН-УПА Микола Посівнич.

«Ескіз бронзового хреста за заслуги зробив партизанський художник, і ці нагороди раніше не були виготовлені. Тільки торік львів’яни, науковці, підприємці вирішили відновити історичну пам’ять. Cьогодні маємо честь згадати і вшанувати людей, чиї предки не просто боролись за незалежну Україну, а були нагороджені відзнаками Головної Визвольної Ради і головного командира УПА», – зазначив Олег Синютка.

Хрести Бойової Заслуги, які відтворили за ескізами, що їх колись розробив Ніл Хасевич, отримали 5 родин героїв УПА.