У найближчі дні на Львівщині синоптики прогнозують похолодання

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області та м. Львову 27 лютого – 2 березня на дорогах збережеться ожеледиця, інформує прес-служба Львівської міськради.

На найближчу добу у Львові очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 9-14 м/с, вдень слабка хуртовина. Температура повітря вночі 21-23° морозу, вдень 10-12° морозу.

28 лютого – хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 17-22° морозу, місцями 25-27° морозу; вдень 9-14° морозу.

1 березня – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 20-25° морозу, місцями 28-30° морозу; вдень 8-13° морозу.

2-3 березня без істотних опадів. 2 березня вночі 21-26° морозу, місцями до 30° морозу; вдень 7-12° морозу. 3 березня – вночі 15-20° морозу, місцями 23° морозу; вдень 4-9° морозу.

Мешканцям міста нагадують, що у Львові діє один цілодобовий та три денних пункти обігріву. Закликаємо усіх бути небайдужими і повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб чи скеровувати їх безпосередньо до Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян. Контакти Центру: тел.: 233 14 79 або 233 10 49, вул. Кирилівська, 3а. Або також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15-80.