Світові зірки аргентинського танго у Львові

Танго вищої проби – це аргентинське танго! До всесвітнього Дня театру за підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Україні 29 2018 року о 19. 00 год на сцені театру ім. М.Заньковецької – Світові зірки ЗІРКИ аргентинського танго! Одна з найвідоміших пар танцюристів і викладачів світового класу, учні засновників Tango Rouge Company, чемпіони Європи та світу – SIMONE FACCHINI та GIOIA ABBALLE у супроводі італійського танго-оркестру «Tango Spleen Orquesta» покажуть такі пристрасті на паркеті, що ви ледве втримаєтесь на своїх кріслах і захочете станцювати самі.

SIMONE FACCHINI та GIOIA ABBALLE – молода, харизматична пара, яка упродовж багатьох років є фіналістами чемпіонатів світу з аргентинського танго. Недарма зал та судді чемпіонату світу минулого року аплодували стоячи та заслужено віддали їм найвищий титул – чемпіони світу з аргентинського танго.

Родзинка свята – EMILIO CORNEJO. Цей незрівнянний майстер аргентинського фольклору багато років є найкращим у досконало володіє технікою malambo (танець аргентинських гаучо).

TANGO SPLEEN – не менш відомий у світі танго італійський оркестр під керівництвом Мар’яно Сперанза (Аргентина). Насичений звук і пронизливий вокал – саме те, що треба для супроводу аргентинського танго!

Танго буває різним: яскравим і чуттєвим, ніжним і сентиментальним, легким і грайливим. Яке танго до вподоби вам? Прийдіть і відкрийте для себе весь спектр пристрасті!

Живий звук, живі емоції, живе танго! Лише один концерт 29 березня 2018 року у Львові – ТАНГО ВИЩОЇ ПРОБИ!

Концерт відбудеться за підтримки посольства Аргентинської Республіки в Україні до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами в рамках міжнародного туру.

Квитки можна купити тут.