Органний зал підготувався до весни (репертуар на березень)

Окрім того, на вас чекають симфонічні та камерні концерти музикантів зі світовим ім’ям.

Львівський будинок органної та камерної музики зустрічає весну зі справжніми зірками класичної музики: французьким кларнетистом Семюелєм Берто, канадським скрипалем та математиком Корі Церовшеком та американським дириґентом українського походження Теодором Кухаром. Усі вони гратимуть надзвичайно цікаві програми разом із Ukrainian Festival Orchestra – під такою назвою тепер виступатиме оновлений камерний оркестр Collegium Musicum Lviv.

Сольні концерти матимуть чудові піаністи – львівська легенда Етелла Чуприк із сольним речиталем та “київський Ліст” Андрій Макаревич, який зіграє всі “Трансцендентні етюди” за один вечір.

Але справжнє свято чекає в березні на любителів органної музики. До Львова завітають органісти світової слави: Йоганн Труммер, Бернар Струбер, Ґедимін Ґрубба, Станіслав Калінін. Їхні сольні концерти відбудуться у рамках ІІІ Міжнародного фестивалю камерної та органної музики у Львові. Він триватиме два тижні – з 15 по 29 березня, і завершиться “ніччю з органом”.

Нові цікаві програми підготували солістки Органного залу Олена Мацелюх та Надія Величко: шедеври органної музики, “вчителі” Баха, Ліст та Ваґнер, австрійська органна музика. А на традиційних ланч-концертах ми почуємо відому органістку з Києва Ольгу Дмитренко з учнями та гостю з Ужгорода Наталію Лендєл.

Це лише сольні органні концерти, яких у репертуарі на березень більш ніж половина. А будуть ще чудові поєднання органу із скрипкою, органу із баритоном. Окрім цього – хор, сопрано, флейта, клавесин і ще безліч цікавого.

1 березня, четвер, 19:00

25 березня, неділя 19:00

Шедеври органної музики

Зустріньте весну зі справжніми шедеврами органної музики! У перший день березня солістка Львівського органного залу Надія Величко зіграє сольний концерт із найпопулярніших творів, написаних для “короля музичних інструментів”. Ми почнемо з Баха і його безсмертної Токати і фуги ре мінор, почуємо Сонату Соль Мажор священика-музиканта Падре Давіде, перенесемося у надзвичайно насичене для органістів XIX століття з “Весільним маршем” Мендельсона, Прелюдією, фугою і варіацією “неземного” Сезара Франка та іншими творами. А завершиться вечір найвідомішою токатою Шарля-Марі Відора, яка звучала на весіллі принца Вільяма та Кейт Мідлтон.

Приходьте почути справжню королівську музику!

Надія Величко – орган

Й. Бах – Токата і фуга ре мінор

Бах/Вівальді – Концерт ля мінор, I частина

Падре Давіде – Соната Соль мажор

Ф.Мендельсон – “Інтермецо” і “Весільний марш”

С. Франк – Прелюдія, фуга і варіація

Е. Жигу – Токата

Л. Боельман – Токата

Г. Форе – Павана

Ш.-М. Відор – Токата Фа мажор

2 березня, п’ятниця, 19:00

Семюель Берто і Ukrainian Festival Orchestra

Рецепт неперевершеного європейського музичного коктейлю: візьміть одного з найкращих кларнетистів Франції, поєднайте його з українським оркестром та додайте німецьку й австрійську музику. Смак Європи можна буде відчути у п’ятницю, 2 березня, в Органному залі. Семюель Берто гратиме концерти для кларнета Мольтера та Моцарта у супроводі Ukrainian Festival Orchestra – так тепер називається добре відомий львів’янам оркестр Collegium Musicum, дириґуватиме Іван Остапович.

Французький кларнетист мав перший виступ у 16 років і з того часу не полишає концертні майданчики Європи, Канади та Австралії. Семюель Берто – справжній полістиліст. Він грає та пише джаз, електро, фолк, world music та навіть саунд-треки. На сцені Берто може бути абсолютно різним – від стриманого виконавця класичного репертуару до босоногого клезмерського музиканта. Кларнетист багато виступає по всій Європі та вже кілька разів відвідував Україну, але у Львові буде вперше.

Чекає на львів’ян ще одна прем’єра. Йоганн Мельхіор Мольтер був першим композитором, який писав твори для нового на той час інструмента – кларнета. Шість кларнетних концертів Мольтера й досі лишаються шедеврами для малого кларнета. Через 270 років після створення два з цих концертів уперше прозвучать в Україні.

Не пропустіть візит цього неперевершеного француза!

Семюель Берто (Samuel Berthod) – кларнет (Франція)

Ukrainian Festival Orchestra (Львів)

Дириґент – Іван Остапович

Й.М. Мольтер – Концерт для кларнета №1 Ля мажор

Й.М. Мольтер – Концерт для кларнета №5 Ре мажор

В.А. Моцарт – Концерт для кларнета з оркестром, KV 622

3 березня, субота, упродовж дня

Майстер-клас Семюеля Берто, кларнет

Семюель Берто – кларнетист, композитор і педагог. Виступав у Франції, Німеччині, Швейцарії, Чехії, Польщі, Словаччині, Білорусі, Данії, Швеції, Фінляндії, Канаді та Австралії. Він отримав академічну музичну освіту в Парижі, але класичної музики йому було замало. Тож зараз Берто грає клезмерську та балканську музику, працює у жанрах етно, фолк, джаз, електро, контемпорарі.

Маестро охоче ділиться своїми знаннями не тільки у консерваторіях Франції чи Швеції, а й багато їздить з майстер-класами по всій Європі. 3 березня відкрити для себе секрети майстерної гри на “фройляйн Кларнет” зможуть і львівські музиканти.

Робоча мова: англійська

Участь безкоштовна.

Реєстрація активних учасників обов’язкова. Заявку необхідно подати до 28 лютого включно.

Організатори зберігають за собою право відбору.

Для вільних слухачів вхід без реєстрації.

3 березня, субота, 19:00

9 березня, п’ятниця, 20:00

Ференц Ліст і Ріхард Ваґнер

Ференца Ліста та Ріхарда Ваґнера багато що об’єднувало – від спільних поглядів на суспільство і творчість до кровних зв’язків, адже донька Ліста Козіма стала дружиною Ваґнера. Ференц Ліст у прямому сенсі слова врятував німецькому композиторові життя: 1848 року він у власній кареті вивіз Ваґнера із Дрездена, охопленого революцією, в якій Ріхард грав не останню роль. Угорський композитор щиро захоплювався талантом свого зятя і перекладав його твори для фортепіано.

У суботу, 3 березня та в п’ятницю, 9 березня, солістка Органного залу Олена Мацелюх зіграє концерт із творів цих двох геніїв, присвячений 135-річниці з дня смерті Ваґнера.

Олена Мацелюх – орган

Ф. Ліст – “Аве Марія”

Ф. Ліст – Прелюдія і фуга на тему “B-A-C-H”

Ф. Ліст – Хоральні варіації “Wainen, Klagen, Sorgen, Zagen”

Ф. Ліст – “На смерть Ваґнера”

Р. Ваґнер – Урочиста хода рицарів Ґраалю “Танґойзер”

Р. Ваґнер – Увертюра до опери “Трістан та Ізольда”

Р. Ваґнер – Весільний марш з опери “Лоенґрін”

Р. Ваґнер – Політ Валькірій з опери “Валькірії”

4 березня, неділя, 14:00

ВІВАЛЬДІ ЛАНЧ. Діти-солісти та Надія Величко

4 березня виповнюється 340 років від дня народження Антоніо Вівальді. Великий італійський композитор мав багато іпостасей, одна з яких – викладач і керівник жіночого ансамблю у дитячому будинку в Венеції. Для своїх вихованок маестро писав численні інструментальні концерти та вокальні релігійні твори, які з часом склали найвагомішу частину його музичної спадщини.

Через 300 років Вівальді продовжує “вчити” дітей музиці. У неділю, 4 березня, в Органному залі прозвучать скрипкові та віолончельний концерти у виконанні учнів Львівської музичної школи №4. За органом – Надія Величко.

Надія Величко – орган

Учні Львівської музичної школи №4

Софія Зеновьєва та Катерина Мельник – Концерт для скрипки Ля мінор 1 ч.

Дарина Федорів – Концерт для скрипки Соль мажор 1 ч.

Михайло Зотіков та Ярема Мельник – Концерт для двох скрипок Ля мінор 1 ч.

Ксенія Побережна – Концерт для віолончелі До мажор у 3-х ч.

4 березня, неділя, 19:00

17 березня, субота 19:00

Сольний органний концерт Олени Мацелюх

Солістка Органного залу Олена Мацелюх може зіграти все – від перлин органної класики до сучасних творів у транскрипції для органа. У неділю, 4 березня, Органний зал запрошує на сольний концерт Олени Мацелюх. У програмі – надзвичайно різноманітні та цікаві твори. На початку концерту ми почуємо хорал забороненого нацистською Німеччиною Зігфріда Карґ-Елєрта, а також два твори композитора-католика Вільяма Бьорда, який зазнавав гонінь у протестантській Англії. Між токатою француза Теодора Дюбуа та хоральними варіаціями Ліста під назвою “Плач, скарги, турботи і хвилювання” прозвучить твір нашого сучасника Богдана Котюка “Вифлеєм”. А наприкінці насолодимося концертом До мажор Джона Стенлі, гру якого приїжджав послухати сам Гендель, та “Епілогом пам’яті Фрескобальді” Жана Лянгле, відомого органіста XX століття.

Приходьте на сольний концерт Олени Мацелюх!

Олена Мацелюх – орган

З. Карґ-Елєрт – Хорал “Дякую Тобі, Господи”

Й.С. Бах – Фантазія і фуга соль мінор

В. Бьорд – “Дзвони”, “Рондо”

Т. Дюбуа – Токата

Б. Котюк – “Вифлеєм”

Ф. Ліст – Хоральні варіації “Wainen, Klagen, Sorgen, Zagen”

Дж. Стенлі – Концерт №6 До мажор

Ж. Лянгле – “Епілог пам’яті Дж.Фрескобальді” (“Фантазія”, “Прелюдія в стилі Kyrie”, “Епілог”)

7 березня, вівторок, 19:00

10 березня, субота, 19:00

Salve Regina: проект на підтримку

благодійного фонду ГО “Об’єднання родичів бранців Кремля”

7 та 10 березня в Органному залі лунатимуть молитви за політичних в’язнів у Росії. Благодійний концерт відбудеться на підтримку фонду ГО “Об’єднання родичів бранців Кремля”. Ця організація об’єднує родичів українських громадян, які знаходяться в тюрмах та слідчих ізоляторах Росії та тимчасово окупованого Криму з надуманих “політичних” статей.

Ми почуємо три найкрасивіші перекладені на музику молитви: Salve Regina Джованні Перголезі, Laudate dominum Вольфґанґа Амадея Моцарта та “Аве Марія” Франца Шуберта. Їх виконає чарівне сопрано, заслужена артистка України Ірина Маковецька під акомпанемент органістки Світлани Позднишевої.

Ірина Маковецька – сопрано

Світлана Позднишева – орган

Дж. Перголезі – Salve Regina

В.А. Моцарт – Laudate dominum

Ф. Шуберт – Аве Марія

8 березня, четвер, 19:00

Теплий вечір в Органному

Зробити вечір 8 березня по-справжньому теплим і святковим допоможе оксамитовий баритон Владислава Тлуща під органний акомпанемент Надії Величко.

Владислав Тлущ – баритон, лише нещодавно приєднався до команди Органного залу. Минулого року співак отримав третю премію у Всеукраїнському конкурсі молодих вокалістів ім. В. Сліпака. Львів’яни, напевне, знають його через роль Фіґаро зі сміливої постановки опери Моцарта, прем’єра якої відбулася 2016 року у Львівській Опері.

Для знайомства зі слухачами Органного Владислав обрав дуже проникливий репертуар. Вечір розпочнеться молитовно: Ave Maria Шуберта, Dignare Генделя. Генделевським містком ми перейдемо до світської музики – арії з опер Георга Філіпа та романтичної Vittoria mio core Каріссімі. І на завершення – арія з однієї з найпопулярніших кантат Баха “Ich habe genug” (“Мені досить”).

Владислав Тлущ – баритон

Надія Величко – орган

Ф. Шуберт – Ave Maria

Г.Ф. Гендель – Dignare

Г.Ф. Гендель – Речитатив і арія Дардануса з опери “Амадіс”

Дж. Каріссімі – Vittoria, mio core

Г.Ф. Гендель – Речитатив і арія Ксеркса з опери “Ксеркс”

Г.Ф. Гендель – Арія Короля з опери “Аріодант”

Й.С. Бах – Арія з кантати №82 “Ich habe genug”

11 березня, неділя, 14:00

Органний ланч-концерт. Олена Мацелюх

Орган може бути таким різним! Святково-урочистим, як у Токаті Флетчера, прозоро-кришталевим, як в “Акваріумі” Сен-Санса, грізним і доленосним, як у Токаті та фузі ре мінор Баха. Всі настрої нашого органу можна буде почути на ланч-концерті Олени Мацелюх у неділю, 11 березня. Запрошуємо!

Олена Мацелюх – орган

Гр. Янг – Святкова увертюра

К. Сен-Санс – “Акваріум” з “Карнавалу тварин”

Г. Флетчер – Токата

Б. Котюк – “Небо і земля”

Й.С.Бах – Токата і фуга ре мінор

11 березня, неділя, 19:00

Гайдн. Моцарт. Бетовен

Як грає на скрипці математик? Якщо хочете почути, приходьте 11 березня в Органний зал, де гратиме неперевершений скрипаль зі США Корі Церовшек (Corey Cerovsek), який також є магістром із математики. У виконанні скрипаля прозвучить Концерт для скрипки з оркестром D-dur Людвига ван Бетовена у супроводі Ukrainian Festival Orchestra. За дириґентським пультом – маестро Теодор Кухар (США).

Корі Церовшек – це Моцарт і Ейнштейн в одній особі. У п’ять років він познайомився зі скрипкою, а у 12 став наймолодшим студентом Школи Музики Університету Індіани! Цього йому виявилося замало, тому окрім музики Корі займався “царицею наук”. У 18 років він одночасно закінчив докторський курс з музики та математики.

Паралельно зі скрипкою Церовшек опанував фортепіано, тож часто грає на концертах на обох інструментах. До речі, скрипаль грає на інструменті Страдіварі “Milanollo” 1728 року, який до того належав самому Паганіні.

Не має сенсу перераховувати всі концертні зали, де виступав Церовшек. Краще прийти 11 березня у Львівський Органний зал і послухати його неперевершене виконання Концеру для скрипки з оркестром Людвиґа ван Бетовена D-dur. Він гратиме з Ukrainian Festival Orchestra – це нова назва вже відомого львів’янам Collegium Musicum Chamber Orchestra. А дириґуватиме всесвітньовідомий дириґент Теодор Кухар, американець українського походження, який постійно залюбки приїжджає о Львова. У виконанні оркестру під батутою Кухара прозвучать Симфонія №88 G-dur Йозефа Гайдна та “Лінцівська” симфонія Вольфґанґа Амадея Моцарта C-dur.

Корі Церовшек (Corey Cerovsek) – скрипка (Канада)

Ukrainian Festival Orchestra (Львів)

Теодор Кухар (Theodore Kuchar) – дириґент (США)

Й. Гайдн – Симфонія №88 G-dur

Л. ван Бетовен – Концерт для скрипки з оркестром D-dur

В.А. Моцарт – Симфонія №36 “Лінцівська” C-dur, KV 425

14 березня, середа, 19:00

Українська музика на слова Шевченка

“Реве та стогне” зал Органний від потужних голосів Галицького академічного камерного хору. У Шевченківські дні музику на слова Тараса Григоровича виконає один із найвідоміших хорових колективів Львівщини. У програмі прозвучать твори Лисенка, Стеценка, Скорика, Лятошинського, Камінського, Гущака, Демчишина, Сегіна, Майчика.

Галицький академічний камерний хор

Яциняк В.І. – директор-хкдожній керівник

Ферендович М.В. – головний диригент

І. Майчик – “Думи мої, ви мої єдині”

Б. Лятошинський – “Тече вода”

Б. Лятошинський – “Із-за гаю сонце сходить”

М. Волинський – “Все упованіє моє”

Р. Демчишин – “Сонце заходить”

А. Кушніренко – “Садок вишневий коло хати”

В. Глущак – “Триптих”

Г. Давидовський – “Україно”

Р. Цись – “Чегерине, Чегерине”

П. Глакий – “Заповіт”

М. Скорик – “Боже, спаси мене” (псалом №53)

15 березня, четвер, 19:00

Йоганн Труммер. Орган, Австрія

Міжнародний фестиваль камерної та органної музики у Львові

З 15 по 29 березня 2018 року відбудеться Міжнародний фестиваль камерної та органної музики у Львові. Участь у фестивалі візьмуть відомі майстри органу: Йоганн Труммер (Австрія), Бернар Струбер (Франція), Ґедимін Ґрубба (Польща), Станіслав Калінін (Україна, Харків), а також органіст і диригент Юрій Бервецький (Україна, Львів), сопрано Ірина Ключковська (Україна, Івано-Франківськ) та інші.

Ініціатором Фестивалю є Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка. Фестиваль відбудеться за підтримки Львівської міської ради, Управління культури Департаменту розвитку та Львівського органного залу.

Першим концертом фестивалю стане виступ Йоганна Труммера – відомого органіста та пропагандиста органної музики з Австрії. Він народився на початку Другої світової війни в австрійському місті Грац. З ранніх років Йоганн був змушений працювати на будівництві, щоб допомогти свої родині, але у 10 років дивом зарахований о семінарії, а згодом закінчив університет по класу теології та музикознавства, потім опанував орган та клавесин. З 1966 року викладає музику й орган та виступає по всьому світу. Вже 37 років служить священиком у Катедральному соборі Граца. Труммер входить до складу журі багатьох органних конкурсів. Він є автором великої кількості наукових праць у сфері літургійної музики та членом правління Міжнародної організації Баха (Лейпціг). “Орган має абсолютно божественне звучання. Люди схильні асоціювати органну музику з космосом”, – каже Труммер.

Космічну музику від Йоганна Труммера можна буде почути 15 березня у Львівському органному залі. Маестро подарує нам музичну подорож у Німеччину, Польщу та Австрію – в програмі прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, Яна Ван Любліна, Джозефа Фрідріха Доппельбауера та Франца Шмідта.

Йоганн Труммер – орган

Й.С.Бах – Прелюдія Соль мажор, BWV 568

Анонім, Краків, XVI століття – “Через ваше святе Воскресіння”

Ян з Любліна – Сюїта у 6-ти частинах із табулятури 1540 р.

Й.С. Бах – Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (Veni Creator), BWV 667

Й.С. Бах – Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663

Й.С. ах – Wir glauben all an einen Gott, BWV 680

Й.С. Бах – Токката і фуга Мі мажор BWV 566

Й. Ф. Доппельбауер – Партіта у трьох частинах

Ф.Шмідт – “О вічносте, ти слово громове”; “Що хоче Бог” з циклу ”Чотири маленькі Прикарпатські прелюдії”

Ф.Шмідт – Прелюдія та фуга Ре мажор (Halleluja-Präludium)

16 березня, п’ятниця, 15:00 – 17:00

Органний майстер-клас Йоганна Труммера

Дізнатися про хитрощі органної аплікатури та секрети проникливого звучання можна буде на майстер-класі маестро Йоганна Трумера (Австрія) в Органному залі. Зустріч відбудеться у рамках ІІІ Міжнарожного фестивалю органної та камерної музики у Львові.

Йоганн Труммер є священиком, органістом, педагогом, який уже півстоліття викладає церковну та органну музику. Гастролював у Європі, Америці, Ізраїлі та навіть на Філіппінах, де, до речі, заснував органну майстерню. Окрім концертів Труммер щороку бере участь у конференціях, семінарах, проводить майстер-класи, а також судить міжнародні органні конкурси. “Мій головний принцип – надзвичайно дбайливе ставлення до людської особистості й всіляка допомога її розвитку”, – каже Труммер. У львів’ян буде рідкісна можливість зачерпнути мудрості у пастиря та музиканта в одній особі.

16 березня, п’ятниця 19:00

Австрійська органна музика XVII. Надія Величко

Концерт Надії Величко познайомить нас із музикою композиторів, які були пов’язані з Віднем – одним із найбільших музичних центрів у XVII столітті.

Йоганн Каспар Керль був дуже відомим композитором свого часу, вплинув на Генделя і Баха. Трактат про поліфонію Йоганна Фукса використовували аж до XX століття! А Ґеорґ Муффат, який вчився у Парижі та Римі, сплавив воєдино французьку інструментальну сюїту та італійський концерт. Йоганн Якоб Фроберґер – німецький композитор, який надзвичайно багато подорожував Європою, сприяючи музичному обміну між країнами. Кажуть, Фроберґер виконував ще й функції дипломата та шпигуна! Окрім “шпигунської” звучатиме на концерті й “августійша” музика – твір імператора Священної Римської імперії Кайзера Леопольда І. Приходьте на австрійський бароковий вечір в Органний!

Надія Величко – орган

Й. Фроберґер – Токата пріма

Й. Фроберґер – Канцона

Й. Фроберґер – Фантазія До мажор

Ґеорґ Муффат – Токата пріма

Кайзер Леопольд – Сюїта Мі мажор

Й. Фукс – Соната “Пастораль”

Ґеорґ Муффат – Пасакалія соль мінор

Й. Керль – Капріччіо

Й. Керль – Баталья

18 березня, неділя, 14:00

Органний ланч-концерт. Ольга Дмитренко та учні

Легендарна українська органістка та викладачка Ольга Дмитренко разом зі своїми вихованцями подарують львів’янам насичений ланч-концерт!

Ольга Дмитренко першою з українських органістів отримала визнання на міжнародному конкурсі за кордоном (“Празька весна”,1979). 23 роки пропрацювала головною органісткою Київського будинку органної та камерної музики, 14 років була органісткою та музичною директоркою у Кафедральному римо-католицькому соборі у Києві. Заслужена артистка України, старший викладач Київської школи мистецтв №5 (фортепіано, орган), пані Ольга виховала цілу плеяду молодих талановитих органістів. У неділю Марія Хилько, Юлія Гайдаєнко, Владислав Сидоров та Юлія Ландау зіграють твори європейських та українських класиків. А їхня наставниця завершить концерт безсмертними творами Баха.

Ольга Дмитренко та учні Київської школи мистецтв №5 – орган

Марія Хилько

Й.С. Бах – Органна партіта “O Gott, du frommer Gott”

Юлія Гайдаєнко

М. Сужинський – Токата

Владислав Сидоров

Й. Л. Кребс – Маленька прелюдія та фуга мі мінор

Й.С. Бах – Сиціліана

Ф. Петерс – “Гімн океану”

Е. Жигу – Токката

Юлія Ландау

Й. Пахельбель – Токката до мінор

М. Колесса – Пасакалія

Ольга Дмитренко

Й.С. Бах – Арія зі “Страстей за Матвієм” Aus Liebe (“Любов веде Спасителя на смерть”)

Й.С. Бах – Токката та фуга ре мінор

18 березня, неділя, 19:00

Північне бароко: Органний концерт

Свелінк. Букстегуде. Бьом.

Без них не було би Баха!

Ян Свелінк, Дітріх Букстегуде та Ґеорґ Бьом були видними майстрами органу, творчість яких вплинула на Йоганна Себастьяна. Перлини з музики цієї трійці зіграє на недільному органному концерті Надія Величко.

Нідерландець Ян Свелінк першим застосував варіаційні принципи обробки хоралів, які потім довів до досконалості Бах. Дітріх Букстегуде – творець північно-німецької органної школи, організовував вечірні музичні вистави, які збирали музикантів зі всієї країни. Щоб потрапити на такий вечір, Бах пройшов пішки 400 км! А Ґеорґ Бьом дав новий розвиток хоральній партиті та міг бути вчителем молодого Баха, а наприкінці свого життя став агентом із продажу його клавірних партит.

Надія Величко – орган

Я. Свелінк – Хроматична фантазія

Я. Свелінк – Псалом 116

Ґ. Бьом – Хорал

Ґ. Бьом – Хоральна партита “Auf meinen lieben Gott”

Д. Букстегуде – Пасакалія

Д. Букстегуде – Канцонетта

Д. Букстегуде – Прелюдія і фуга соль мінор

Д. Букстегуде – Прелюдія і фуга Фа мажор

21 березня, середа, 19:00

Сад любові: Бах, Скарлатті

У справжній “сад любові” заведуть слухачів Органного залу сопрано Ірини Маковецької, флейта Божени Корчинської та клавесин Анни Іванюшенко. Il giardino di amore, що перекладається як “Сад любові”, – одна з назв серенати Алессандро Скарлатті “Венера та Адоніс” (це жанр середній між кантатою та оперою, не слід плутати зі серенадою). Вона звучатиме поруч з іншими аріями неперевершеного неаполітанця у першій половині концерту. Друга частина виступу трьох чарівних виконавець буде присвячена аріям із кантат Йогана Себастьяна Баха.

Любов земна і небесна у цей березневий вечір зацвіте чарівним садом звуків в Органному залі!

Ірина Маковецька – сопрано

Божена Корчинська – флейта

Анна Іванюшенко – клавесин

А. Скарлатті – арія Ardo è ver per te d’amore з одноіменної кантати

А. Скарлатті – серената Il giardino di amore (“Венера та Адоніс”)

А. Скарлатті – Le Violette з опери-пастіччо “Примхи любові або Розаура”

Й.С. Бах – Арія зі “Страстей по Матею”

Й.С. Бах – Арія зі “Страстей по Іоану”

Й.С. Бах – Арія “Сльози і стогін”

Й.С. Бах – Арія з “Кавової кантати

22 березня, четвер, 19:00

Бернар Струбер. Орган, Франція

Бернар Струбер – органіст і джазмен. Ці, здавалося б, непоєднувані ролі чудово вдаються чарівному французові. І так було завжди. Струбер ще в юнацтві почав виступати як рок-гітарист та джазовий піаніст. При цьому кожної неділі грав на органі в церкві. Закінчив консерваторію по класу органу, але викладати почав у ним же створеному Департаменті імпровізації та джазової музики. Бернар заснував джазовий оркестр, який під назвою “Джазтет” Бернара Струбера вже 20 років концертує по світу.

Як органіст Струбер вражає віртуозним репертуаром і майстерними імпровізаціями. На його львівському концерті 22 березня прозвучать хорали Баха, Бергамська сюїта Фрескобальді та Фантазія фа мінор Моцарта. А імпровізуватиме маестро на теми з “Кармен” Бізе.

Бернар Струбер – орган

Й.С. Бах – Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659 (З циклу Ляйпціґських хоралів)

Дж. Фрескобальді – Бергамська сюїта

Й.С. Бах – Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641 (З циклу “Органна книжечка”)

Й.С. Бах – Ich ruf zu Dir Herr jesu-Christ, BWV 639 (З циклу “Органна книжечка”)

В.А. Моцарт – Фантазія фа мінор №2

Й.С. Бах – Річеркар на 6 голосів (з циклу “Музична пожертва”)

Дж. Бізе – Імпровізації на теми з “Кармен”

23 березня, п’ятниця, 19:00

Фортепіанний речиталь Етелли Чуприк

Львівській публіці представляти Етеллу Чуприк не потрібно. Але просто неможливо встояти й не висловити зайвий раз захоплення здобутками феноменальної піаністки. За фортепіано сіла у 2,5 роки, а в п’ять вже мала перший концерт із творів Шуберта і Шопена. Вчилася грати напам’ять, без нот. Опанувавши нотну грамоту у шість років, одразу вступила у четвертий клас музичної школи. Лауреатка конкурсів Лисенка у Києві (1988), Рахманінова у Москві (1990), Ліста у Будапешті (1991), Горовіца в Києві (1994), стипендіатка Асоціації Ріхарда Вагнера у Байройті. З 1994 року викладає у Львівській музичній академії. Солістка Волинської та Ужгородської філармоній. Етелла Чуприк об’їздила з гастролями півсвіту. У її репертуарі музика від бароко до XXI століття, зокрема усі етюди Ліста, усі 48 прелюдій і фуг Баха з “Добре темперованого клавіру”, всі фортепіанні сонати Бетовена і Моцарта.

В одному з інтерв’ю пані Етелла сказала: “Коли дівчина молода, вона закохується, вона любить романтику. Звідси – Рахманінов, Ліст, Шопен, Шуман. Пізніше поступово приходить розуміння сенсу життя, і вона починає розвертатись до Бога. Тоді з’являються Бах, Моцарт і Бетовен”. Саме вони і прозвучать 23 березня у першій половині концерту Етелли Чуприк, а закінчиться речиталь творами Дебюссі та Равеля.

Етелла Чуприк – фортепіано

Й.С. Бах – П’ять прелюдій і фуг із “Добре темперованого клавіру”

В.А. Моцарт – Соната К.310

Л.В. Бетовен – Соната ор.57 “Аппассіоната”

К. Дебюссі – “Естампи”: “Пагоди”, “Ніч в Гренаді”, “Сади під дощем”

М. Равель – “Павана на смерть інфанти”

25 березня, неділя, 14:00

Органний ланч-концерт. Наталія Лендєл

Органістка з Ужгорода Наталія Лендєл запрошує на ланч у Львівський органний зал 25 березня. В обідньому концерті Наталії прозвучать справжні органні перлини: “Чакона” Букстегуде, “Готична сюїта” Боельмана, “Фінал” Франка та інші.

Наталія Лендєл – орган

Й.С. Бах – прелюдія і фуга ля мінор

Д. Букстегуде – Чакона

Л. Боельман – Готична сюїта

Г. Невін – Токати ре мінор

І. Альбеніс – прелюдія соль мінор. (Астурія для соло педалі)

С. Франк – Фінал ор.21

27 березня, вівторок, 19:00

Вечір творчості Богдана Котюка

Чи давно ви чули музику львівських композиторів? А як щодо наших сучасників? 27 березня у вас буде така можливість – в Органному залі відбудеться авторський концерт музики сучасного львівського композитора Богдана Котюка.

Богдан Котюк почав компонувати ще в школі для своєї рок-групи. Наразі є автором багатьох творів духовної, симфонічної та камерної музики. Закінчив історико-теоретичний та композиторський факультети Львівської консерваторії. З 1975 року – дириґент та керівник камерних ансамблів та оркестрів. Займався музикознавством, досліджував фольклор, працював музичним коментатором на ТБ та журналістом, викладачем.

Концерт присвячений світлій пам’яті друга композитора – народного артиста України, професора Тараса Барана, одного з найпомітніших цимбалістів сучасності, з яким Котюк багато концертував. Спеціально для Тараса Барана були написані Рапсодія № 1 та “Настрої”, які прозвучать на концерті серед багатьох інших вторів.

Богдан Котюк:

Benedictus

Rhapsody №1

Дует Mood and spirits

“Небо і Земля”

“З далекого походу”

Reflection

“Ангелів Цариця”

Tet-a-tet

“Грай, Йордан”

Sanctus

Олена Мацелюх – орган

Олег Пазюк – цимбали

Назарій Стефанко – сопілка

Богдан Кравченко – цимбали

Руслан Скоролітній – баритон

Ростислав Котюк – фортепіано

Ліліана Стадник – флейта

Ігор Мацелюх – флейта Пана

Ірина Маковецька – сопрано

Вхід вільний

28 березня, середа, 19:00

Ґедимін Ґрубба. Орган, Польща

Ґедимін Ґрубба має найбільшу кількість концертів серед органістів Польщі – по 100 виступів на рік! За 20 років своєї творчої діяльності виконав 1500 речиталів, виступав на всіх континентах, п’ять разів обігнув земну кулю. У 17 років він виграв Міжнародний фестиваль органної музики у місті Пельпіна, а потім став його директором. Окрім того, Ґрубба веде активне суспільне життя: він був членом міськради Пельпіна, а з 2012 року очолює конкурсний комітет в області культури.

28 березня у рамках Органного фестивалю відомий поляк гратиме речиталь із творів Йоганна Себастьяна Баха.

Й. С. Бах

Пасакалія до мінор, BWV 582

Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731

Прелюдія і фуга ля мінор, BWV 543

Концерт ля мінор (за мотивами Вівальді), BWV 593 (Allegro, Adagio, Allegro)

Прелюдія і фуга ре мінор, BWV 539

Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter, BWV 650

Прелюдія і фуга Мі-бемоль мажор, BWV 552

29 березня, четвер, 21:30

“Ніч з органом”. Станіслав Калінін

Головний органіст Харківської обласної філармонії Станіслав Калінін став солістом філармонії у 1999 році, і з того часу зіграв уже 1200 концертів і понад 100 різних сольних програм на органі та клавесині. Лауреат міжнародних конкурсів і як органіст, і як концертмейстер, гастролює в Європі та Америці, записує CD-диски та робить органні перекладення симфонічної, хорової та камерної музики. “Органна музика завжди була особливим, специфічним пластом культури, паралельною музичною реальністю, – каже Станіслав Калінін. – Не можна сказати, що органне мистецтво елітарне. Так, воно звертається до піднесених прагнень будь-якої людини, але робить це такими засобами, які не втрачають актуальності”. Піднестися у музичну височінь можна буде на концерті “Ніч з органом” 29 березня. Маестро проведе нас шляхом розвитку органної музики – від бароко й до сучасних авторів. Запрошуємо помандрувати у часі разом зі Станіславом Калініним!

Станіслав Калінін – орган

Й.С. Бах – Прелюдія і фуга до мінор, BWV 546

Й.С. Бах – Largo зі Сонати №5, BWV 529

Д. Букстегуде – Прелюдія, фуга і чакона До мажор, BuxWV 137

Й.Л. Кребс – Тріо до мінор

Й.Л. Кребс – Тріо Мі Бемоль мажор

Й.Л. Кребс –Fantasia a giusto Italiano

Ф. Ліст – Прелюдія і фуга на тему В-А-С-Н (перша редакція)

Й. Райнбергер – Cantilena з Сонати №11, ор.148

Л. Лефебюр-Велі – Sortie Сі бемоль мажор

Л. Боельман – З Другої органної Сюїти, ор.27: Allegretto con moto; Фінал-Марш

В. Назаров – Токата з “Білої симфонії”

30 березня, п’ятниця, 21:00

ТРАНСЦЕНДЕНТНІ ЕТЮДИ ЛІСТА

Унікальний фортепіанний цикл видатного угорського композитора Ференца Ліста прозвучить 30 березня у Львівському органному залі. Його виконає молодий львівський піаніст Андрій Макаревич.

“Трансцендентні етюди” – це вершина концертного стилю Ліста. Говорять, що коли автор грав їх, то жінки непритомніли від його темпераменту та артистичності. Блиск, міць, розмах, передача найтонших нюансів почуттів за допомогою роялю. Тут стирається грань між виконавцем та музикою.

Щоб зіграти всі 12 етюдів поспіль, необхідна неабияка витримка, майстерність та навіть фізична сила. Андрій Макаревич із трансцендентними етюдами на “ти”. Піаніст вже виконував увесь цикл у Львові. Та й взагалі творчість Ліста Макаревичу надзвичайно близька, у репертуарі піаніста багато довершених лістівських творів. Саме завдяки Макаревичу в Україні вперше прозвучав Третій концерт для фортепіано з оркестром Ліста.

Проведіть вечір у компанії віртуозної фортепіанної музики!

Андрій Макаревич – фортепіано

Ф. Ліст – Трансцендентні етюди

Етюд Nº1 “Прелюдія”

Етюд Nº2

Етюд Nº3 “Пейзаж”

Етюд Nº4 “Мазепа”

Етюд Nº5 “Блукаючі вогні”

Етюд Nº6 “Видіння”

Етюд Nº7 “Героїка”;

Етюд Nº8 “Дике полювання”

Етюд Nº9 “Спогад”

Етюд Nº10 без назви – фа мінор;

Етюд Nº11 “Вечірні гармонії”

Етюд Nº12 “Заметіль”

