Обласна дитяча бібліотека запрошує відсвяткувати Всесвітній день котів

Львівська обласна бібліотека для дітей (вул. Винниченка, 1) 1 березня відзначить Всесвітній день котів.

У бібліотеці цього року відбудеться День рудих котів.

«Може, тому, що вони схожі на наше левенятко, яке теж із сімейства котячих. А, може… втім, про це ви дізнаєтесь, завітавши на свято», – кажуть організатори.

На гостей свята чекають:

10:30 – Мистецький екскурс «Коти у живописі» та 2 майстер-класи з виготовлення пухнастиків (читальний зал для учнів 5-11 класів та організаторів дитячого читання)

10:30 – «Муркотливе заняття» у клубі для немовлят «Леопузики»

12:00 – Мяу-естафета – в гостей з ЛКП «Лев», бо ж Всесвітній день кішок з’явився саме завдяки ініціативі Міжнародного фонду захисту тварин, і таке свято відзначають не тільки, щоб господарі цього дня ще більше тішилися своїми вихованцями, а й для залучення уваги до проблем безпритульних тварин.

15:00 – Літературна гра «Хто живе в Мурляндії?» (абонемент)

16:00 – Майстер-клас із малювання котів 3D ручкою (інтернет-центр, реєстрація за тел.: 235-87-47)

А ще в бібліотеку завітає сам Рудий Кіт із Вільного театру «ОКО»!

Також у читальному залі експонуватиметься унікальна колекція «Весняні коти».

«Буде неймовірно цікаво і по-справжньому котово!» – обіцяють бібліотекарі.