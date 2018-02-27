Нову партію вакцини від кору вже доставили в Україну

Її закупили за гроші держбюджету і вже найближчим часом розподілять по регіонах

220 тисяч доз медпрепарату доставили в Україну в прискореному режимі. У Мінздоров’ї кажуть, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) UNICEF Ukraine зробив це через спалах кору в Україні.

Вакцина Пріорикс™/Priorix™ є бельгійського виробництва. Щепити нею можна проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Доставка медпрепарату мала відбутись аж у квітні. Однак через те, що зараз зріс відсоток вакцинації, зросла й потреба у ліках.

«Ця вакцина пройшла державну реєстрацію і прекваліфікована ВООЗ. Вона ефективна і безпечна, і надається державою безкоштовно», – наголошують у МОЗ.

А також закликають батьків вакцинувати дітей, і лікарів – заохочувати пацієнтів до щеплення.

Нагадаємо, кілька днів тому Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками повідомила про те, що не можна продавати та використовувати вакцину російської реєстрації від кору, паротиту та краснухи «Пріорикс».