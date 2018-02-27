Любов Кияновська прочитає лекцію про Кароля Ліпінського

Лекцію «Кароль Ліпінський в музичній культурі Львова» вона прочитає в рамках лекторію «Гордість міста» ГО «КонтрФорс». Місце проведення: Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові, 23 (м. Львів, вул. С. Крушельницької, 23, ІІ поверх).

Кароль Ліпінський (1790-1861) – польський скрипаль-віртуоз, якого називали «Паганіні Півночі», неперевершений диригент та справжній народний композитор, який тонко відчував інтонації галицького фольклору. Саме він був головним промоутером музичного життя міста першої половини ХІХ ст. й вивів львівське мистецтво на європейську авансцену. Завдяки К. Ліпінському уже в 1820 році Львів позиціонувався як «місто славних скрипалів».

Любов Кияновська – музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, член Національної спілки композиторів України. Навчалася на історико-теоретичному факультеті ЛНМА ім. М. Лисенка. 1985 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Функції програмності у сприйнятті музичного твору», а 2001 року-докторську дисертацію на тему «Еволюція галицької музичної культури XIX-XX ст.». З 1991 року і до тепер завідує кафедрою історії музики ЛНМА ім. М. Лисенка. Автор монографій та понад 150 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях.