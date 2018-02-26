Усіх охочих запрошують долучитися до традиційної Хресної ходи у Львові

Усі охочі 11 березня 2018 року можуть узяти участь у Хресній ході «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни!» вулицями Львова

Молитовна процесія розпочнеться о 15:00 від Храму Святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 20А). Її очолить Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк).

«Цього року Хресна хода буде максимально простою за формою, але глибокою за змістом – розповідає доктор богослов’я УКУ отець Юрій Саквук. – У кожній стації Хресної дороги, страсті Христа, ми зіставлятимемо їх з хресною ходою нашого народу та шукатимемо духовні відповіді на актуальні питання особистого та суспільного життя. Роздуми будуть супроводжуватися висловами Блаженнішого Патріарха Любомира (Гузара)».

Цього року до Хресної ходи буде долучено багато молоді, студентів різних вишів, які нестимуть хрест і читатимуть тексти. «Ми хочемо щоб молоді люди не лише включалися у актуальні проблеми нашого суспільства, але дивилися на них крізь євангельську призму», – каже отець Юрій Саквук.