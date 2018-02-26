У Гуті Пеняцькій вшанували пам’ять поляків, загиблих 1944 року

Учора, 25 лютого, відбулися поминальні заходи та покладання квітів до Меморіалу загиблим у 1944 році мирним мешканцям села Гута Пеняцька (нині село Голубиця у Бродівському районі на Львівщині).

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, заявки на участь у вшануванні жертв Другої світової війни подали кілька громадських організацій. Загалом участь у заходах взяли близько трьохсот осіб. Порушень правопорядку правоохоронці не виявили.

«Ми були готові до будь-якого розвитку подій і мали достатню кількість сил і засобів аби належним чином відреагувати і припинити будь-які порушення публічного порядку. Все відбулося мирно, як і годиться під час поминальних заходів», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Нагадаємо, 9 січня 2017 року вандали підірвали в с. Гута Пеняцька Бродівського району пам’ятник полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році. Інформація про цю подію вперше з’явилася у російських, а також у проросійських ЗМІ. Історики вважають інцидент спланованою провокацією для погіршення українсько-польських стосунків. Пам’ятник було відновлено трохи більш ніж за місяць.