У департаменті паливно-енергетичного комплексу ЛОДА є вакансія

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби – спеціаліста відділу нафтогазової промисловості управління паливно-енергетичного комплексу

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,

– вільне володіння державною мовою,

– без досвіду роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки. Копія (копії) документа (документів) про освіту. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)

Документи приймають за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413а до 17:00 7 березня 2018 року.

Контактний тел: (032) 261-21-91.

Докладну інформацію можна дізнатися на сайті Національного агентства України з питань державної служби (Єдиний портал вакансій державної служби).