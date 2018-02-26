У департаменті паливно-енергетичного комплексу ЛОДА є вакансія
Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби – спеціаліста відділу нафтогазової промисловості управління паливно-енергетичного комплексу
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра,
– вільне володіння державною мовою,
– без досвіду роботи.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
- Копія паспорта громадянина України.
- Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі.
- Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
- Копія (копії) документа (документів) про освіту.
- Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
- Заповнена особова картка встановленого зразка.
- Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймають за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413а до 17:00 7 березня 2018 року.
Контактний тел: (032) 261-21-91.
Докладну інформацію можна дізнатися на сайті Національного агентства України з питань державної служби (Єдиний портал вакансій державної служби).