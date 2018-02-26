У Бродівському районі створили прийомну сім’ю
Четверо дітей-сиріт знайшли нову родину
У селі Ясенів Бродівського району створили нову прийомну сім’ю. У неї влаштували на виховання та спільне проживання чотирьох дітей-сиріт. Влаштовані діти є рідними сестрами.
Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.
У Бродівському районі функціонує один дитячий будинок сімейного типу, в якому виховують 9 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 6 прийомних сімей, де проживає 9 дітей зазначеної категорії.