У Бродівському районі створили прийомну сім’ю

У селі Ясенів Бродівського району створили нову прийомну сім’ю. У неї влаштували на виховання та спільне проживання чотирьох дітей-сиріт. Влаштовані діти є рідними сестрами.

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

У Бродівському районі функціонує один дитячий будинок сімейного типу, в якому виховують 9 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 6 прийомних сімей, де проживає 9 дітей зазначеної категорії.