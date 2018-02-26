У 133 школах Львівської області призупинено навчання

Навчання призупинили через захворюваність на грип та ГРВІ

На сьогодні, 26 лютого, у Львівській області призупинено навчання у 133 школах. Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на директорку обласного департаменту освіти і науки Любомиру Мандзій. Навчання призупинили у Жидачівському, Кам’янка-Бузькому, частині Яворівського району й у всіх школах Дрогобича.

В інших районах Львівщини навчання призупинено точково. Любомира Мандзій уточнила, що навчання в усіх школах мають відновити до кінця тижня. Через складні погодні умови у школах Сколівського району сьогодні розпочали навчання на годину пізніше – з 10:00.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня на Львівщині захворіли на грип та ГРВІ понад 17 500 осіб.