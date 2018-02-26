Продюсер Ірини Білик прокоментував погрози львівських активістів

Ірина Білик не скасовуватиме свого концерту у Львові, попри погрози місцевих активістів . Про це у коментарі радіо FM Галичина розповів продюсер співачки Олег Збаращук. За його словами, його підопічна вже декілька років не давала концертів ані в Криму, ані на території Росії.

«Немає жодних законних підстав вскасовувати наш концерт у Львові. Іра вже не перший рік допомагає дітям, батьки яких загинули в АТО, і самим військовим. Я думаю, що цього абсолютно достатньо для людей розумних і мудрих, щоб зрозуміти її громадянську позицію », – розповів Олег Збаращук.

Допомоги сім’ям військових не достатньо, щоб дозволити Білик виступити на сцені Львівської опери, співачка має на людях визнати Росію агресором, каже керівник львівської організації “Сокіл” Богдан Федун.

«Зараз дуже багато виконавців, які виступали і продовжують виступати в Росії намагаються нам замилити очі. Мовляв ми допомагаємо дітям, армії, але цього не достатньо, бо вони не хочуть на людях визнати, що Росія є агресором і у нас в країні війна», – сказав Богдан Федун.

Ірина Білик у 2015 році відвідала окупований Крим і зробила це через територію Росії. А пізніше побувала у Кремлівському палаці в Росії, де святкували ювілей співака Філіпа Кіркорова. Нагадаємо, що концерт Ірини Білик запланований на 6 березня у Львівському театрі опери та балету.