Посеред вулиці у Львові патрульні затримали чоловіка з краденим кавовим апаратом

Під час патрулювання вулицею Володимира Великого сьогодні близько 4 години ранку інспектори помітили невідому особу, яка несла кавовий апарат. Чоловік озирався, а коли побачив патрульний, почав нервувати.

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, чоловік плутався, коли пояснював, де взяв цей пристрій. Відтак чоловіка доставили у Франківський відділ поліції. Виявилося, що кавовий апарат було викрадено з невеличкого магазину на вулиці Володимира Великого. Слідчий Франківського відділу поліції вилучив апарат. Далі тривають слідчі дії. Чоловік проживає на тій самій вулиці, раніше його притягували до відповідальності за зберігання наркотичних речовин.