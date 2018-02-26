На Львівщині правоохоронці вилучили контрафактних цигарок на понад 300 тисяч гривень (фото)

Неподалік Львова правоохоронці затримали два автомобілі, коли ящики з цигарками перевантажували з одного в інший

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками Головного управління державної фіскальної служби у Львівській області викрили зловмисників, причетних до транспортування контрафактної тютюнової продукції з метою подальшого її збуту.

Неподалік Львова правоохоронці затримали два автомобілі під час перевантаження з одного в інший ящиків з цигарками. На місці події виявили та вилучили 16,5 тисячі пачок контрафактної тютюнової продукції, начебто випущеної на одному з підприємств у центральному регіоні України. Їхня загальна вартість становить понад 300 тисяч гривень.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, за висновками експертів акцизні марки, наклеєні на вилучених пачках цигарок були надруковані не поліграфічним підприємством, яке уповноважене на їх виготовлення. У подальшому тютюнові вироби планували реалізовувати невеликими партіями в прикордонних районах Львівщини.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене цими статтями, – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.