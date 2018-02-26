У Львові прочитають лекцію з історичної журналістики

У межах навчальної програми «Стань журналістом у молодіжному просторі» Львівський обласний молодіжний центр запускає серію заходів, присвячених різним сферам журналістики.

Відтак 28 лютого відбудеться перша зустріч – відкрита лекція на тему: «Історична журналістика».

Це незвична тема, яка розкриє секрети того, як поєднати історію з новинним світом. Спікером відкритої лекції стане експерт у цій галузі, теле- й радіоведуча Галина Терещук.

Вхід на захід – за попередньою реєстрацією, кількість місць обмежена.

Лекція відбудеться 28 лютого у Львівському обласному молодіжному центрі, за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 12. Початок – о 16:00.