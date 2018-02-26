9 українців везли з Польщі побутову техніку за схемою «подрібнення партій товару»

Як повідомили в ГУ ДФС у Львівській області, 24 лютого з Республіки Польщі в напрямку «в’їзд в Україну» смугою спрощеного контролю «зелений коридор» у зону митного контролю митного поста «Угринів» прибули два мікроавтобуси з пасажирами. Під час митного огляду в транспортних засобах виявили товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, визначену умовами ввезення громадянами товарів на митну територію України відповідно до вимог ст. 374 Митного кодексу України та ст. 196 Податкового кодексу України.

Зокрема, в автомобілі виявлено духовки, телевізори, монітори, принтер – загалом 33 предмети вартістю близько 60 тис. грн.

Виявити правопорушення вдалось завдяки автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (АСАУР). Вона спрацювала й так дала знати, що в Україну пасажири автомобіля їхали повторно протягом 72 годин. Це стало підставою для проведення ретельнішого огляду транспортного засобу.

Отже, громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю під час проїзду через «зелений коридор» та вчинили дії, спрямовані на переміщення товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон. За цими фактами стосовно дев’яти громадян складено протоколи про порушення митних правил за ознаками, передбачених ст.471 Митного кодексу України. Товари вилучено, справи скерують до суду.

Упродовж останнього тижня це вже другий випадок, коли спрацювала АСАУР на предмет в’їзду в Україну пасажирів які переміщувалися повторно протягом 72 годин.

Загалом у період з 19 по 25 лютого 2018 року працівники Львівської митниці ДФС склали 153 протоколи про порушення митних правил на суму понад 378,4 тис. грн. у 16 протоколах про порушення митних правил, вартість предметів правопорушення встановлюється.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, відповідно до статті 191 якого, у разі ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування податком на додану вартість є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті. У разі ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей) через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, сумарна вага яких перевищує 50 кг, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг, з урахуванням мита, що підлягає сплаті.

Оподаткування митом товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється відповідно до вимог статті 374 Митного кодексу України.