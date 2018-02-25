У суботу у Львові за неправильне паркування покарали 34 водіїв
Чотири автомобілі забрав евакуатор, інші порушники обійдуться лише штрафом
У Львівській міській раді нагадують, що для вдосконалення системи паркування у Львові у місті затвердили перелік ділянок, на яких стоянка автівок заборонена.
Адже через них іншим машинам складно рухатися, що може призвести до ДТП.
Тому припарковані у цих місцях авто, муніципали евакуйовують.
Перелік вулиць, де зупинку і стоянку транспортних засобів заборонено:
- Вул. Городоцька, між буд. № 139 та № 165, непарна сторона.
- Вул. Городоцька, між вул. Ю. Бенедиктовича та просп. Свободи, обидві сторони.
- Вул. Т. Шевченка, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Городоцькою, обидві сторони.
- Вул. Генерала Т. Чупринки, між вул. Київською та вул. І. Левинського, парна сторона.
- Вул. Торгова, обидві сторони.
- Пл. Різні, між вул. Торговою та просп. Свободи, обидві сторони.
- Просп. Свободи, обидва напрямки, обидві сторони.
- Проїзд між вул. Підвальною та вул. В. Винниченка, поблизу будинку на вул. Підвальній, 2, обидві сторони.
- Пл. Митна, обидві сторони.
- Пл. Галицька, між пл. Соборною та пл. А. Міцкевича, обидві сторони.
- Пл. А. Міцкевича, вздовж будинків на вул. Валовій 2-6.
- Пл. А. Міцкевича, між вул. М. Коперника до пл. Галицької.
- Пл. Соборна, між пл. Галицькою та вул. В. Винниченка, обидві сторони.
- Вул. В. Винниченка, між пл. Соборною та вул. Підвальною, обидві сторони.
- Вул. Князя Романа, обидві сторони.
- Вул. Дж. Дудаєва, обидві сторони.
- Вул. М. Коперника, від вул. С. Бандери до пр. Свободи, обидві сторони.
- Вул. Ю. Словацького, обидві сторони.
- Перехрестя вул. І. Тобілевича та вул. Ю. Федьковича, обидві сторони.
- Вул. Б. Хмельницького, від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. Сянської, парна сторона.
- Вул. І. Гонти, обидві сторони.
- Вул. С. Гавришкевича, парна сторона.
- Вул. П. Саксаганського, непарна сторона.
- Вул. М. Лисенка, непарна сторона.