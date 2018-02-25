У суботу у Львові за неправильне паркування покарали 34 водіїв

Чотири автомобілі забрав евакуатор, інші порушники обійдуться лише штрафом
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У Львівській міській раді нагадують, що для вдосконалення системи паркування у Львові у місті затвердили перелік ділянок, на яких стоянка автівок заборонена.

Адже через них іншим машинам складно рухатися, що може призвести до ДТП.

Тому припарковані у цих місцях авто, муніципали евакуйовують.

Перелік вулиць, де зупинку і стоянку транспортних засобів заборонено:

  1. Вул. Городоцька, між буд. № 139 та № 165, непарна сторона.
  2. Вул. Городоцька, між вул. Ю. Бенедиктовича та просп. Свободи, обидві сторони.
  3. Вул. Т. Шевченка, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Городоцькою, обидві сторони.
  4. Вул. Генерала Т. Чупринки, між вул. Київською та вул. І. Левинського, парна сторона.
  5. Вул. Торгова, обидві сторони.
  6. Пл. Різні, між вул. Торговою та просп. Свободи, обидві сторони.
  7. Просп. Свободи, обидва напрямки, обидві сторони.
  8. Проїзд між вул. Підвальною та вул. В. Винниченка, поблизу будинку на вул. Підвальній, 2, обидві сторони.
  9. Пл. Митна, обидві сторони.
  10. Пл. Галицька, між пл. Соборною та пл. А. Міцкевича, обидві сторони.
  11. Пл. А. Міцкевича, вздовж будинків на вул. Валовій 2-6.
  12. Пл. А. Міцкевича, між вул. М. Коперника до пл. Галицької.
  13. Пл. Соборна, між пл. Галицькою та вул. В. Винниченка, обидві сторони.
  14. Вул. В. Винниченка, між пл. Соборною та вул. Підвальною, обидві сторони.
  15. Вул. Князя Романа, обидві сторони.
  16. Вул. Дж. Дудаєва, обидві сторони.
  17. Вул. М. Коперника, від вул. С. Бандери до пр. Свободи, обидві сторони.
  18. Вул. Ю. Словацького, обидві сторони.
  19. Перехрестя вул. І. Тобілевича та вул. Ю. Федьковича, обидві сторони.
  20. Вул. Б. Хмельницького, від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. Сянської, парна сторона.
  21. Вул. І. Гонти, обидві сторони.
  22. Вул. С. Гавришкевича, парна сторона.
  23. Вул. П. Саксаганського, непарна сторона.
  24. Вул. М. Лисенка, непарна сторона.

 

 