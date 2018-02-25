У суботу у Львові за неправильне паркування покарали 34 водіїв

Чотири автомобілі забрав евакуатор, інші порушники обійдуться лише штрафом

У Львівській міській раді нагадують, що для вдосконалення системи паркування у Львові у місті затвердили перелік ділянок, на яких стоянка автівок заборонена.

Адже через них іншим машинам складно рухатися, що може призвести до ДТП.

Тому припарковані у цих місцях авто, муніципали евакуйовують.

Перелік вулиць, де зупинку і стоянку транспортних засобів заборонено: