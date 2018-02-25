У Радехові авто зіткнулось з рейсовим автобусом

Аварія трапилась 24 лютого о 16:40 в місті Радехів. Тут водій автомобіля «Мазда» їхав дорогою Львів – Луцьк, і, порушивши правила дорожнього руху, зіткнувся з автобусом Львів-Радехів.

«Внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеня важкості у вигляді забоїв та порізів м’яких тканин голови пасажири автомобіля «Мазда» 2008 року народження та 2000 року народження (громадяни Республіки Молдова). Потерпілі були доставлені в Радехівську ЦРЛ», – повідомляють в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Причини події встановлюються.