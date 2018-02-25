Патрульні затримали підозрюваних у зґвалтуванні дівчини на Сихові

Як повідомили у патрульній поліції Львова, вночі до них надійшов виклик від таксиста. Той повідомив, що його клієнтку зґвалтували.

«Дівчина розповіла, що відпочиваючи з подругою і трьома хлопцями на квартирі, вона пила сік і в один момент відчула, що їй погано та зрозуміла – в стакан щось підлили. Вона прилягла на диван та відключилася, а коли прокинулася, то виявила на собі хлопця який її торкався», – кажуть у прес-службі поліції.

Дівчині вдалося втекти, вона викликала таксі і розповіла все водію

«Інспектори піднялись у вказану квартиру, однак двері ніхто не відчинив. Патрульні знайшли власників квартири, які приїхали через 20 хвилин, і їм відчинила їхня донька. В квартирі, окрім неї, були 3 хлопці віком: 21,23 та 24 роки. На столі лежала сигарета ймовірно з наркотичною речовиною», – розповіли патрульні.

Крім того, інспектор, який стояв на вулиці, побачив, що із вікна цієї квартири молодий хлопець викинув металеву коробку. Слідчі виявили там подрібнену речовину, схожу на амфетамін і, ймовірно, коноплю.

Після цього усіх забрали у Сихівський відділ поліції для того, шоб дати пояснення.