Найочікуваніші дитячі українські фільми – 2018

Це буде не лише художнє і повнометражне кіно, а й абсолютно різні жанри, зокрема й документальні. Яка частка з них припадає саме на дитячі фільми і який українським фільм можна буде переглянути цього року з дітьми – ми спробували розібратися.

Цього року українське кіно здивує дітлахів новітніми технологіями, роботами, яскравою картинкою та закрученими сюжетами.

Викрадена принцеса: Руслан і Людмила

З приходом весни український кінематограф порадує дивовижною історією кохання – «Викрадена принцеса». Головні герої мультфільму – закохані Руслан та Людмила, яким усіма зусиллями намагається завадити злий чаклун Чорномор. Казка про часи відважних лицарів, прекрасних принцес та темних чаклунів. За сюжетом Руслан, бродячий артист-невдаха с Троєщини, випадково знайомиться з донькою князя Людмилою і закохується. Та раптово в магічному вихорі з’являється чаклун Чорномор і викрадає княжну. Руслан, не замислюючись про небезпечні перешкоди, вирушає на порятунок своєї коханої.

Судячи з трейлеру – в фільмі можна помітити багато героїв з уже знайомих казок та мульфільмів. Режисер фільму Олег Маламуж, а на великих екранах очікується з 7 березня 2018 року. Також відомо, що фільм покажуть в більше ніж у 30 країнах світу.

Трейлер:

Бобот

Дванадцятирічний хлопчина Вадик через свою надмірну допитливість потрапляє у вир фантастичних подій. А саме – протистояння Енергії, яка створила світ, та прибульців. На своєму шляху Вадик не лише знаходить перших вірних друзів, а й знайомиться з «живою» трансформаторною будкою – Боботом.

«Ми показуємо знайомі об’єкти і предмети в нових значеннях. Наприклад, Бобот – це трансформаторна будка, яка оживає під впливом таємничої Енергії. Упевнений, що Бобот сподобається глядачеві. Побачивши його одного разу, ви будете бачити Бобота в кожному трансформаторі в реальному житті. А ще це буде відсилати глядача до сенсів, які ми заклали у фільм», – говорить режисер фільму Максима Ксьонда.

За сюжетом, саме від мужності та хоробрості дітей залежить майбутнє всього людства. Таємничу апокаліптичну історію в стилі Стругацьких з роботом із відомого музичного кліпу ТНМК в головній ролі, можна з впевненістю назвати найочікуванішим фільмом 2018 року, адже в українському кінематографі такого ще не бачили. Прем’єра стрічки – 21 червня 2018 року.

Тизер:

Фокстер & Макс

Пригодницька фантастична історія від режисера Анатолія Матешко – «Фокстер & Макс».

За сюжетом – дванадцятирічний школяр знаходить балончик з нано-фарбами і малює графіті собаки. Малюнок несподівано оживає та перетворюється в пса з суперможливостями. Але тепер за ними обома починає полювати небезпечний злочинець, який ні перед чим не зупиниться, аби заволодіти новітніми нано-технологіями. В фільмі покажуть не лише милого пса Фокстера та знайомі місця Києва, а й перегони на суперкарах, захопливі трюки, сучасні технології та шпигунські девайси.

«У нас хвацько закручений сюжет, кілька ноу-хау в трюках, а головніше – нові обличчя чудових акторів. Також ми запросили прекрасного польського актора Томаша Освічінскі, який зіграв харизматичного злодія. Плануємо використати у фільмі сучасну модну українську музику, зараз йде активна робота над 3D-графікою», – поділився режисер фільму А. Матешко.

Головний герой фільму, пес-супергерой Фокстер, зараз відвідує цікаві заходи, зустрічається з відомими особистостями і всі свої пригоди висвітлює у своєму влозі.

«Це кіно – передовсім про дружбу. Головні герої – хлопчик Макс і його нанотехнологічний робот Фокстер, який може перетворюватися на справжню собаку. У фільмі буде багато елементів екшену, а також драми і комедії», – кажуть продюсери фільму.

Прокат фільму не обмежиться Україною – як поділилися продюсери, вже є домовленості зі словацькими, чеськими, польськими дистриб’юторами. Прем’єра стрічки – 25 жовтня 2018 року.

Перший тизер:

Поліна

«Поліна» – ще один фантастичний пригодницький фільм в нашій підбірці, історія зйомок якого не менш захоплива. По-перше, це перший український фільм знятий спільно з французькими і бельгійськими колегами. По-друге, режисер фільму – відомий Оліас Барко, який одного разу побачив юну киянку Поліну Печененко і вирішив знімати про неї фільм.

«Коли я побачив Поліну, я відразу почав писати сценарій до фільму. Ця дівчина є маленькою Портман, у якої дуже велике майбутнє. Вона врятувала мені життя», – доповнює Оліос.

Окрім української дівчинки, у фільмі відзнялись багато відомих європейських акторів, серед яких Жан Рено, Вірджіні Ледуайєн, Одрі Марн та ін. А операторська робота належить оскароносному Тьєррі Арбогаста, який відзняв «5 елемент», «Леон» та інші шедеври.

Стрічка «Поліна» розповідає про 11-річну дівчинку, яка прагне дізнатися інформацію про своє минуле. Вона проживає в домі злої тітки, яка таємно планує позбутися дівчини, аби отримати секретний спадок. Поліна втікає та вирушає у фантастичну подорож.

Прем’єру стрічку планують на кінець 2018 року.

Груднева казка

В січні розпочалися зйомки кінострічки про Святого Миколая – «Груднева казка».

Знімає режисер багатьох відомих новорічних телевізійних програм («Вечори на хуторі біля Диканьки», «Сорочинський ярмарок» та ін.) Семен Горов.

«Груднева казка» розповідає про дружбу, кохання та насамперед про те, що люди повинні вірити в чудо та в свої сили. В центрі історії – другокласник Артем, чия сім’я переїхала з великого міста в будинок у Карпатах. До Артема напередодні Дня Святого Миколая неочікувано приходить сам Миколай, який насправді виявляється злодієм.

У компанії своїх друзів та старшої сестри, хлопчик намагається врятувати справжнього Миколая та повернути всім дітям свято.

Ролі батьків головного героя виконують українська актриса та телеведуча Маша Єфросиніна та польський актор Пшемислав Циприянські, а Василь Вірастюк зіграв головного злодія.

Бюджет фільму становить більше 38 млн. грн, а прем’єру планують на 13 грудня 2018 року.