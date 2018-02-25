На «Шегинях» затримали німця з великою колекцією поштових марок

Прикордонники виявили у багажнику його автомобіля 4 альбоми з поштовими марками

Громадянина Німеччини затримали учора ввечері. Він прибув на ПП «Шегині» на автомобілі «Ауді».

«Під час заходів прикордонного контролю правоохоронці Мостиського загону спільно з співробітниками митного поста, серед особистих речей громадянина Німеччини в багажному відділені автомобіля зафіксували наявність 4 альбомів з поштовими марками, які, імовірно, мають історичну та культурну цінність», – повідомили у ДПСУ.

Зараз марки вилучені працівниками фіскальної служби. Після відповідної експертизи приймуть правове рішення щодо цього інциденту.

Порушник понесе адміністративну відповідальність.