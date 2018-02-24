Як уникнути переохолодження та обмороження

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у зв’язку з надходженням холодної арктичної повітряної маси, на Львівщині протягом 24-27 лютого 2018 року очікується значне зниження температури атмосферного повітря, а саме:

24 лютого – вночі 10-15, місцями 18-20 морозу; вдень 5-10 морозу;

25 лютого – вночі 13-18, місцями 21-23 морозу; вдень 8-13 морозу;

26 лютого – вночі 16-21, місцями 24-27 морозу; вдень 10-15 морозу;

27 лютого – вночі 14-19, місцями 22-25 морозу; вдень 8-13 морозу.

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За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням.

Щоб уникнути переохолодження й обмороження, необхідно:

не зловживати спиртними напоями;

обмежити перебування на вулиці та пересування поза межами населених пунктів, особливо після вживання спиртних напоїв;

відмовитись на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі, туристичних походів;

для перебування на вулиці використовувати відповідне (тепле) взуття та одяг (взуття повинно бути у справному стані, сухим та не стискати ногу, одяг щільним, легким, не заважати рухові), лице і руки змастити жирним кремом або риб’ячим жиром;ф

за можливості відмовитись на період стійких морозів від виїздів на власному автомобілі, а при необхідності – користуватись громадським транспортом.

У разі, якщо ви запланували подорож автомобілем у ці дні, завчасно подбайте про наступні речі:

необхідно вчасно замінити шини на «зимові» й обов’язково якісні;

взяти із собою начиння для підзарядки акумулятора, мішечок піску, трос;

обов’язково теплий одяг, навіть якщо ви не збираєтесь надовго виходити з авто;

термос із гарячими напоями (кавою, чаєм);

повністю заряджений мобільний телефон із достатнім залишком коштів на рахунку – для екстрених дзвінків.

Попередьте про заплановану подорож своїх рідних, друзів або тих, до кого ви плануєте їхати, та періодично підтримуйте з ними телефонний зв’язок.

Пам’ятайте про короткі номери для звернення по допомогу – «101» та «112».