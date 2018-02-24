Як отримати новий «внутрішній» паспорт: реалії Львова

На даний час такий обов’язок, або за певних обставин – можливість, отримали окремі категорії громадян. Зокрема, це молоді люди, які досягли 14-річного віку (отримують паспорт вперше); особи, що змінюють прізвище, ім’я чи по батькові; особи, паспорт яких став непридатним для користування.

Як показав досвід двохрічної паспортизації – досить часто отримати новий паспорт зовсім непросто. То якими ж є основні проблеми з отриманням нових паспортів та що найбільше болить громадянам? Розглянемо як все відбувається на практиці.

Бар’єри для подання документів. Повноваження на прийняття заяв на оформлення паспортів мають, насамперед, територіальні підрозділи ДМС. Також до цієї роботи протягом 2017 року долучилося кілька десятків центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Але запис до ЦНАП через електронну чергу дещо ускладнений попитом на ці документи.

Так, у денний час доби зареєструватися взагалі нереально, оскільки система інформує про відсутність вільного часу для запису. Лише вночі, після 24 години, це стає можливим. Та й то, вдається зареєструватися лише протягом дуже обмеженого часу на прийом приблизно через тиждень.

Трьохденний моніторинг можливості запису на внутрішній паспорт через електронну чергу до усіх ЦНАП м. Львова показав, що лише в одну (з трьох) ніч в період з 00.00 до 01.00 можна побачити вільні до запису години. Насправді було досить багато вільних годин для запису на термін через тиждень і далі. Але вже через 10 хвилин Інтернет-сторінка для запису інформувала нас про те, як і в попередні дні та години, що «попередній запис вичерпано».

Щоправда, у деяких ЦНАП є окремі дні тижня, коли подання документів відбувається в порядку «живої» черги. Тоді реєстрація відбувається через термінал безпосередньо у ЦНАП. Але в такі дні переважно черга бажаючих формується на вулиці ще до початку роботи підрозділу, де вони або усно домовляються про черговість в порядку прибуття і за цим слідкують, або і взагалі ведуть «свій» запис на аркуші паперу. І це все відбувається на вулиці, в будь-яку погоду, ще до відкриття ЦНАП. Тому переважно люди, які приходять на 9.00, коли розпочинає роботу Центр, вже не мають можливості зареєструватися та потрапити на прийом для подання документів. Перш за все, це пов’язано з тим, що на сьогодні небагато ЦНАП мають достатню кількість робочих станцій для прийому документів.

У підрозділах ДМС взагалі обмежена пропускна спроможність, очевидно, і через недостатність ресурсів, і через ймовірну недостатню мотивацію персоналу працювати ефективніше. Для подання документів теж можна зареєструватися як безпосередньо у підрозділі ДМС на кілька днів наперед, так і через електронну чергу на сайті. Проте, електронна черга запису діє не у всіх територіальних підрозділах. Так, наприклад, до Личаківського районного відділу ДМС у м. Львові таким чином записатися немає можливості через те, що територіально робочі місця працівників, які здійснюють прийом документів для видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внутрішнього паспорта, знаходяться за різними адресами.

Найбільше проблем в цій ситуації мають батьки дітей, яким виповнилось 14 років і молоді люди, які хочуть вступати до навчальних закладів. В період ажіотажу під час вступної кампанії у липні – серпні були непоодинокі випадки займання черги під відділеннями з ночі або «чергування» на сайтах для того, щоб зареєструватися на прийом документів.

Так, наприклад, пані Наталя три ночі «чергувала» з родиною біля комп’ютера, щоб зареєструватися на прийом до ЦНАП Франківського району м. Львова для того, щоб подати документи для оформлення паспорта синові, який уже вступив до коледжу, проте без ІД-картки не приймали документів для зарахування на навчання.

П. Микола з донькою для того, щоб подати документи до Залізничного районного відділу ДМС у м.Львові для паспорта, який був необхідний для вступу у ВУЗ, займали чергу о 4.20 і вже були третіми, а, щоб не сумувати до відкриття відділення о 9.00, взяли з собою ліхтарик та шахи і таким чином провели ранок.

Звісно, що так було не всюди, але ж для отримання паспорта у вигляді ІД-картки вперше особа повинна звернутися лише до територіального підрозділу ДМС або ЦНАП за зареєстрованим місцем проживання. А вже надалі – всі послуги із оформлення паспорта особа зможе отримувати у будь-якому місці України за місцем звернення, що, звісно, не можна не відзначити як великий плюс.

Сервіс «400 грн. за посмішку». Дещо простіше і швидше можна здати документи на біометричні паспорти в ДП «Документ». Однак для цього треба сплатити додаткові кошти за їхні послуги, а саме 400 грн. Варто наголосити, що згідно з законом послуга видачі паспорта вперше (тобто громадянам, які досягли 14-річного віку) є безкоштовною, а при настанні обставин для його оформлення дорослим доведеться заплатити 279 грн. за оформлення протягом 20 робочих днів та 366 грн. – протягом 10. Особа, яка втратила паспорт, ще додатково оплачує державне мито в розмірі 34 грн.

На сьогодні роботу з паспортами вищезгаданого ДП «Документ» легалізовано законом. Але ще до 2016 року це підприємство діяло всупереч прямій забороні Закону «Про адміністративні послуги» будь-яким підприємствам, навіть державним, надавати адміністративні послуги. Не зважаючи на те, що електронний запис у його територіальних підрозділах можливий лише в чотирьох регіонах України, черг тут практично немає (принаймні у Львові).

У більшості випадків подати заяву на виготовлення паспорта можна, зареєструвавшись в терміналі у відділенні, протягом не більш, ніж півгодини. На офіційному сайті ДП «Документ» мерехтять гасла – «Закордонні паспорти для усієї родини», «Паспорт швидко й без корупції», «Виготовлення документів з посмішкою».

Проте тут, окрім офіційних визначених законом платежів, за бланк та надання адмінпослуги, доводиться додатково оплачувати 400 грн. за «посмішку», а саме за послуги підприємства. Безперечно, така додаткова плата є незаконною, оскільки ч.3 ст. 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» чітко визначає, що «Вартість адміністративної послуги є однаковою в усіх уповноважених суб’єктів. Стягнення додаткових платежів за адміністративну послугу забороняється». Для деяких категорій осіб і офіційно визначені законом обов’язкові платежі будуть обтяжливими, та і загалом для більшості громадян сплачувати такі високі суми (+400 грн.) є неприйнятним. Тому вони обирають або підрозділи ДМС, або ЦНАП, навіть попри черги.

Перелік документів для замовлення паспорту не визначений законодавчо. Закон «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» не визначає такий перелік для замовлення паспорта. Цей перелік визначається у окремих підзаконних актах.

Відтак з отриманням паспортів-карток у громадян виникає кілька специфічних проблем. По-перше, для її оформлення необхідно подати Довідку про реєстрацію місця проживання особи №13, яка теж видається за поданням заяви та необхідних документів (копія паспорта або свідоцтва про народження і Довідка форми 2). По-друге, Довідку форми 13 в різних населених пунктах видають у різний строк. Так, наприклад, у деяких містах її вам видадуть в 14-денний строк, а у деяких – 5-денний. Деякі органи влади в інформаційних картках зазначають, що послуга надається відразу, а на практиці видають майже тиждень. Різні строки оформлення пов’язані з наявністю або відсутністю електронних реєстрів мешканців. В ЦНАП ОМС, які мають електронні реєстри мешканців (територіальної громади), такий документ виготовляється протягом кількох хвилин. Отже, отримання такої довідки є окремою, додатковою послугою, яка інколи довготривала.

В будь-якому разі варто чітко визначити на законодавчому рівні перелік документів, які має подати громадянин для отримання паспорта. І при цьому не повинно бути абсурдних ситуацій, коли спочатку потрібно йти до ЦНАП за довідкою про реєстрацію місця проживання, щоб отримавши її через місяць, подавати цю ж довідку до цього ж ЦНАП при замовленні паспорта.

«Життя» з новим паспортом. Особи, які отримали паспорт громадянина України у формі картки зіштовхуються з труднощами, але вже щодо її використання. У більшості органів та установ відсутні засоби для зчитування інформації з чіпа ID-картки. Тому на даний час дещо провальною виглядає ідея з впровадженням «чіпованої картки». Насамперед, через відсутність поза чіпом інформації про місце проживання. Громадянам доводиться носити з собою витяг про місце проживання на папірці у форматі А4. Найчастіше такі проблеми виникають, коли люди звертаються до банківських установ, де для більшості послуг необхідно вказувати адресу місця проживання. Але, на жаль, є і приклади, коли наявність картки з чіпом замість паспорта старого зразка у вигляді книжки стала причиною тривалого перебування людини у відділенні поліції, що було як фізично, так і психологічно не комфортним, оскільки без кардрідера не можливо було встановити місце реєстрації затриманого для встановлення особи громадянина (що безперечно незаконно, але зараз мова не про це). Отже, необхідна інформація про місце проживання особи має вноситись і до «внутрішнього» паспорта нового зразка.

Отже, зрозуміло, що перед початком реалізації проекту «паспортизації» держава в особі чиновників ДМС мала б прорахувати ймовірні ризики. Здається, що цього завчасно не було зроблено. Тому зараз необхідно вирішувати проблеми «на ходу».

Маємо надію, що описані проблеми відомі відповідальним особам у ДМС і в уряді, а вони вже працюють над їх вирішенням.