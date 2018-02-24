Україна обрала учасника Євробачення-2018

Сьогодні відбувся фінал національного відбору на пісенний конкурс, який відбудеться цьогоріч у Ліссабоні

Відтак за підсумками голосування журі та глядачів Україну на Євробаченні цього року представлятиме MELOVIN з піснею Under the Ladder.

За право виступити на Євробаченні-2018 у фіналі Національного відбору за підсумками двох півфіналів змагалися шестеро виконавців:

KADNAY із піснею Beat of the Universe TAYANNA з піснею Леля The Erised з піснею Heroes LAUD з піснею Waiting VILNA з піснею Forest Song MELOVIN з піснею Under the Ladder

Представника України визначили за підсумками оцінок журі та глядацького голосування.

Журі у складі Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова поставило фіналістам такі бали:

TAYANNA – 6 балів

MELOVIN – 5 балів

LAUD – 4 бали

KADNAY – 3 бали

The Erised – 2 бали

VILNA – 1 бал

Підсумки глядацького голосування такі: MELOVIN – 6 балів, KADNAY – 5 бали, TAYANNA – 4 бали, VILNA – 3 бали, LAUD – 2 бали, The Erised – 1 бал.