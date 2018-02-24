Україна обрала учасника Євробачення-2018

Сьогодні відбувся фінал національного відбору на пісенний конкурс, який відбудеться цьогоріч у Ліссабоні
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Відтак за підсумками голосування журі та глядачів Україну на Євробаченні цього року представлятиме MELOVIN з піснею Under the Ladder.

За право виступити на Євробаченні-2018 у фіналі Національного відбору за підсумками двох півфіналів змагалися шестеро виконавців:

  1. KADNAY із піснею Beat of the Universe
  2. TAYANNA з піснею Леля
  3. The Erised з піснею Heroes
  4. LAUD з піснею Waiting
  5. VILNA з піснею Forest Song
  6. MELOVIN з піснею Under the Ladder

Представника України визначили за підсумками оцінок журі та глядацького голосування.

Журі у складі Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова поставило фіналістам такі бали:

TAYANNA – 6 балів
MELOVIN – 5 балів
LAUD – 4 бали
KADNAY – 3 бали
The Erised – 2 бали
VILNA – 1 бал

Підсумки глядацького голосування такі: MELOVIN – 6 балів, KADNAY – 5 бали, TAYANNA – 4 бали, VILNA – 3 бали, LAUD – 2 бали, The Erised – 1 бал.

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