Україна обрала учасника Євробачення-2018
Сьогодні відбувся фінал національного відбору на пісенний конкурс, який відбудеться цьогоріч у Ліссабоні
Відтак за підсумками голосування журі та глядачів Україну на Євробаченні цього року представлятиме MELOVIN з піснею Under the Ladder.
За право виступити на Євробаченні-2018 у фіналі Національного відбору за підсумками двох півфіналів змагалися шестеро виконавців:
- KADNAY із піснею Beat of the Universe
- TAYANNA з піснею Леля
- The Erised з піснею Heroes
- LAUD з піснею Waiting
- VILNA з піснею Forest Song
- MELOVIN з піснею Under the Ladder
Представника України визначили за підсумками оцінок журі та глядацького голосування.
Журі у складі Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова поставило фіналістам такі бали:
TAYANNA – 6 балів
MELOVIN – 5 балів
LAUD – 4 бали
KADNAY – 3 бали
The Erised – 2 бали
VILNA – 1 бал
Підсумки глядацького голосування такі: MELOVIN – 6 балів, KADNAY – 5 бали, TAYANNA – 4 бали, VILNA – 3 бали, LAUD – 2 бали, The Erised – 1 бал.