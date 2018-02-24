У Львові відкриють лабораторію віртуальної реальності

В останній день зими, 28 лютогоу Львові, на вулциі Колеси, 2, відкриють лабораторію віртуальної та доданої реальності у Tech StartUp School.

Як зазначають у школі, він стане одним з перших центрів в Україні, які дозволяють відчути величезний потенціал технологій віртуальної реальності (ВР) і те, де вони можуть бути застосовані. Технології, які розроблятимуть у лабораторії дозволять відчути повну свободу руху у ВР, що означає фізичне переміщення в визначеній зоні, відстеження позиції рук і шолому і відображення цього у ВР. Користувач зможе спробувати різноманітні демо симуляції зі сфери архітектури, дизайну, навчання і розваг.