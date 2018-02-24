Представництво ЄС проведе у Львові семінар для підприємців

27 лютого у Львові Представництво ЄС в Україні запрошує представників бізнесу на тренінг «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?

Коли? 27 лютого 2018 року, 16:00–18:30

Де? м. Львів, готель «Львів» (проспект В. Чорновола, 7), конференц-зала

Участь у семінарі безкоштовна та за попередньої реєстрації:http://bit.ly/biz-seminar

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до: Ольги Міщенко, тел. +38(096)6817607, omishchenko@internews.ua або до Ірини Широкової, тел. + 38(097)1772416, ishyrokova@internews.ua

Основні теми заходу:

• переваги глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ) для українських підприємців

• презентація COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises) – європейської програми підтримки малого та середнього підприємництва

• презентація можливостей Європейської Мережі Підприємств (Enterprise Europe Network) як інструменту пошуку партнерів за кордоном

• практичний тренінг по EEN з пошуку партнерів та інвесторів в Європі

• європейська консультативна підтримка для малого і середнього бізнесу

Захід проводиться в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» від Представництва ЄС у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Європейської Мережі Підприємств (EEN).

Серед головних експертів семінару:

• Вадим Загарій, старший експерт реформи дерегуляції та розвитку підприємництва Команди підтримки реформ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

• Олена Фесенко, координатор консорціуму Enterprise Europe Network-Ukraine, завідувач відділу Міжнародної співпраці, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України