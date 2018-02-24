Офіс віце-прем’єрки хоче скасувати дрес-код для працівників і працівниць Кабміну

Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, назвала цей наказ проявом сексизму і дискримінації, пише 50vidsotkiv.org.ua.

«Виявляється, в інституційної слабкості може бути і позитивна сторона. Саме тому, що абсолютно абсурдні рішення перестають з часом втілюватися в життя. … до цього часу діє наказ КМУ з 2010 року щодо якогось дивовижно-допотопного дрес-коду для держслужбовців – працівників Секретаріату Кабміну. Порушуємо його із задоволенням щодня, то носячи штани, волани, трикотаж і навіть великі прикраси, то одягаючись не в суто темно-сіро-синьо-коричневі кольори… Сексизм і дискримінація процвітали за тих керманичів, а для нас – це неприйнятно.

Ініціюватимемо разом відміну наказу в якомога стисліший термін!» – написала Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, в наказі від 30 вересня 2010р. №155 йдеться про те, що жінки-держслужбовці мають 10 обмежень у дрес-коді.

Ділове вбрання жінки – державного службовця:

На робочому місці жінка – державний службовець повинна виглядати жіночно, стильно, елегантно, мати індивідуальний шарм, незважаючи на деякі обмеження ділового етикету. Головне у зовнішньому вигляді ділової жінки – доглянутість, відчуття міри, елегантність та доцільність.

Існує десять обмежень для жіночого вбрання ділового стилю:

не носити одяг, що повністю відкриває руки (навіть за сильної спеки відкриті плечі повинні бути прикриті легким жакетом (довжина рукавів повинна бути до ліктя); не рекомендується глибоке декольте на блузах чи сукнях; не вдягати надто вузькі і короткі спідниці (класична довжина – до середини коліна) та спідниці з глибокими розрізами спереду, ззаду чи збоку; не вдягати прозорі сукні чи блузи, через які просвічує спідня білизна; утриматися від трикотажних жакетів, костюмів, светрів (для офіційного ділового костюма вони неприйнятні, у неофіційній обстановці – можливі, але речі повинні бути високої якості). не вдягати сукні, що щільно облягають фігуру; не варто носити одяг із синтетичних тканин, які електризуються; з еластичних тканин з додатком лайкри; прозорих тканин, мережива, блискучого шовку, джинсової тканини; не рекомендується одяг із тканин у квіточки, інші малюнки, з використанням живописних полотен, друкованих текстів, портретів людей чи зображень тварин тощо; не варто зловживати брючними костюмами і брюками; не рекомендується використовувати масивні та яскраві прикраси, а також рюші, волани, бахрому, пір’я, банти; в оформленні ділового костюма варто уникати численних накладних деталей.

Також наказ містить обмеження щодо вбрання чоловіка-держслужбовця – працівника Кабміну.

Чоловіче ділове вбрання державного службовця

Стандартний набір чоловічого одягу працівника Секретаріату має містити кілька класичних костюмів (з вовняної чи напівшерстяної тканини), піджак, темні, у тон піджака брюки, набір сорочок, краватки, білизну, темні довгі шкарпетки чи гольфи, тонкий трикотажний пуловер з У-подібним вирізом чи жилет, туфлі, класичні черевики.

Чоловік повинен мати не менше ніж три костюми: вихідний, робочий, літній. Костюм-трійка вважається найбільш престижним і консервативним.

Колір костюма чи піджака і брюк повинен бути дещо приглушеним, темно-синім або усіх відтінків сірого. Допускається також коричневий, бежевий, оливковий тощо. Тканина може бути однотонною, у смужку чи клітинку, малюнок стриманим, ледь помітним. Повинна спостерігатися симетрія на лацканах піджака. Правильною є така довжина піджака, коли кінчики пальців (руки вільно опущені, долоні звернуті до тіла) торкаються його низу.

Сорочка під діловий костюм має бути світлою з довгими рукавами і бажано бавовняною (у спеку допускаються короткі рукава, але в цьому випадку краватку не носять). Біла сорочка завжди доречна до темного, особливо чорного костюма.

Матеріал, колір і малюнок краватки мають певне символічне навантаження і не повинні бути надто яскравими. Сучасна краватка може бути з візерунком у смужку, крапинку, клітинку, з дрібним орнаментом. Найбільш елегантно виглядають краватки у смужку.

Взуття як дуже важливий елемент іміджу чоловіка повинне бути елегантним, темного кольору, хорошої якості і відповідати обраній тоновій гамі костюма (м’яку матову шкіру можна носити практично завжди).

Чорне взуття пасує до костюма будь-якого кольору. Взуття повинне відповідати сезону та стилю одягу. Підошва взуття не повинна бути занадто товстою і важкою. Взуття спортивного типу, замшеве краще підходить до неформальних випадків, воно не поєднується з офіційним костюмом. Лаковане взуття – виключна приналежність смокінга чи фрачного костюма.

Слід уникати комбінованого взуття, з великими блискучими деталями (пряжками, емблемами тощо). Черевики мають бути темнішими за брюки. У літній час до світлого костюма можна взувати таке ж взуття. Шкарпетки вибирають під колір брюк, вони мають бути довгими, без візерунка, з тугою резинкою (щоб при сидінні нога залишалася закритою). В ідеалі колір чоловічих шкарпеток має бути темнішим, ніж колір костюма, але дещо світлішим за колір взуття.

Пасок підбирають під колір взуття та портфеля. Пряжка не повинна кидатися в очі, перевага надається пряжці матового кольору. Ширина паска у поєднанні з класичним костюмом і краваткою – приблизно 3-3,5 сантиметра.

Повний текст наказу про дрес-код працівників Кабміну можна прочитати за цим посиланням.