Молодих вчених закликають подаватись на президентську премію

Триває прийом робіт на здобуття премії Президента України для молодих учених 2018 року, інформує прес-служба Національної академії наук України.

Премія Президента України для молодих вчених присуджується «за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні)».

Щороку присуджується до сорока таких премій у розмірі 40 тис. грн. кожна.

Вік претендентів робіт, висунутих на здобуття премії, не може перевищувати 35 років – для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років – для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування їхніх робіт для участі в конкурсі.

Організацію та проведення конкурсу на здобуття зазначених премій здійснює Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки. Консультації щодо оформлення та прийняття робіт здійснює Секретаріат Комітету за адресою: 03150, м. Київ-150, вул. Антоновича, 51, кім. 1212, тел.: (044) 2467819, тел/факс: (044) 2466300. Роботи для участі в конкурсі на здобуття премії висуваються науковими установами та приймаються Комітетом до 1 березня 2018 року.

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