ЛКП “Лев” закупило сучасне операційне обладнання

Львівське комунальне підприємство «Лев» відтепер застосовуватиме сучасний інгаляційний наркоз для оперування тварин. Підприємство, яке опікується безпритульними собаками та котами у Львові, закупило за кошти жертводавців комплекс сучасного обладнання для безпечного та комфортного оперування чотирилапих. Тож тепер Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» – у двійці закладів ветеринарної медицини Львова, що мають таке устаткування. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Комплекс нового обладнання для Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев» придбало за пожертву на благодійний рахунок від Крісти Бекер, німецької благодійниці, яка влітку 2017 року відвідала підприємство та не змогла залишитись осторонь його роботи і допомоги тваринам. Завдяки її пожертві ЛКП «Лев» отримав концентратор кисню, кардіомонітор пацієнта, інгаляційну установку для наркозу, шприцевий насос для оперування безпритульних та домашніх тварин. Команда лікарів-ветеринарів «Лева» вже пройшла відповідне навчання та розпочала застосовувати обладнання у щоденній роботі. Закупівля комплексу обладнання обійшлась у 5 тисяч євро.

Як наголошує завідувач клініки, ветеринарний лікар-хірург ЛКП «Лев» Юрій Скочипець, комплекс з інгаляційним наркозом має багато переваг порівняно з іншими методами введення тварин у наркоз, він безпечний для організму чотирилапих та надає лікарю більше контролю за станом пацієнта та його головними життєвими показниками упродовж усього операційного втручання.

«Він дозволяє легко і безболісно вводити тварину в наркоз і в будь-якій ситуації швидко та контрольовано приводити її до тями. Наркоз глибокий, тож тварина не відчуває болю, легко переносить його, тому цей метод дозволяє комфортно проводити довготривалі операції, наприклад, видалення пухлин чи остеосинтез, а це – 3-3,5 години, а часом і довше», – розповідає Юрій Скочипець.

Він пояснює, що зараз більшість ветклінік застосовують ін’єкційні препарати для введення тварини у наркоз, проте їхня дія недовготривала. А отже, якщо є потреба у тривалій операції, є ризик передозування собаки чи кішки таким препаратом.

Завдяки кардіомонітору лікарі ЛКП «Лев» зможуть відслідковувати життєві показники тварини: серцеву активність, насиченість крові киснем тощо та бачити чіткі цифри та діаграми, що дасть змогу комплексно оцінити стан пацієнта на будь-якому етапі операції. Ще один позитив нововведення: такий наркоз зменшує витрати на матеріали (катетери, шприци, медпрепарати).

«У Львові знаю окрім нас лише про одну клініку, яка використовує таке обладнання для тварин, але для світу це звична практика. Газ, яким вводимо тварину в наркоз, не накопичується в її організмі, не викликає поганого самопочуття. Крім того, якщо собака чи кіт старшого віку, має порушення серцевої діяльності, не переносить певних медичних препараті, єдиним виходом для операції, що врятує його життя, може стати саме інгаляційний наркоз. Тож за його допомогою Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» згідно з показами оперуватиме безпритульних собак та котів, а також домашніх улюбленців», – додає Юрій Скочипець.

Нагадаємо, упродовж 2017 року в ЛКП «Лев» було доставлено безпритульних 1236 тварин: 851 собаку і 385 котів. Стерилізовано 994 тварини. У нові родини прилаштовано 545 собак і котів. Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) ЛКП «Лев» провела за рік такі ветеринарні процедури для лікування безпритульних тварин: рентген – 186, УЗД – 87, лабораторні аналізи – 173. Окрім того, для лікування господарських тварин у ПКВК проведено 4860 ветеринарних процедур. З початку 2018 року Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» провела для тварин понад 800 процедур.