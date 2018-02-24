До дня народження Блаженнішого Любомира презентували унікальні відеоролики

Команда «Живого ТБ» підготувала до 85-річчя з дня народження Блаженнішого Любомира Гузара особливі відеоролики, які допоможуть ще краще пізнати постать духовного лідера українців, а також вшанувати його світлу пам’ять

Основне завдання такого проекту, яке ставили перед собою творці відеорядів, — показати погляди на життя та ідеї одного з найвидатніших наших сучасників, – повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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«Ми використали короткі цитати з ключових питань, які турбують сучасних людей. Це цитати, які відображають його філософію життя. Ми намагалися передати цю філософію життя людям та ще раз нагадати їм про ті ідеї, які Блаженніший Любомир намагався нам донести», — розповів Павло Казанцев, продюсер «Живого ТБ».

За його словами, кожен відеоролик містить певну тематику, наприклад, про війну, відповідальність, життя задля ідеї тощо. Творці цього проекту обрали формат пісочної анімації та вирішили, що кожне відео триватиме до однієї хвилини, керуючись принципом «коротко, але ефективно». Робота над цією ініціативою тривала приблизно півроку, оскільки команда працювала одночасно і над іншими проектами. Загалом глядачі зможуть побачити десять коротких відеоробіт.

«Ми скористалися цитатами з інтерв’ю, які записували в 2013 році з Блаженнішим Любомиром для фільму «Любомир. Бути людиною». Ми ставили перед собою завдання, що його слова мають відразу «дійти» до серця і розуму людини, яка це буде дивитися», — наголосив Павло Казанцев.

Він також додав, що над подібними відеороликами команда «Живого ТБ» працює вже третій рік поспіль. Спочатку тривали роботи над відео про митрополита Андрея Шептицького, а згодом і про патріарха Йосифа Сліпого, оскільки наша Церква та українське суспільство відзначали 150-ліття та відповідно 125-річчя з дня народження великих світочів нашої Церкви. Цього року вирішили попрацювати над відеороликами про Блаженнішого Любомира. Усі ролики створено завдяки благодійній допомозі німецької організації «Реновабіс».