«Живе телебачення» вестиме пряму трансляцію вечора пам’яті Блаженнішого Любомира

Завтра, 24 лютого, в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві відзначать 85-ту річницю від дня народження патріарха Любомира

Цього дня в соборі відбудеться духовний вечір пам’яті під назвою «Мрія здійснилася». Захід очолить глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Живе ТБ» запрошує всіх, хто цього дня не матиме нагоди перебувати в Патріаршому соборі, приєднатися до учасників пам’ятного дійства через пряму трансляцію. Її буде проведено на каналі «Живого ТБ» в YouTube.

Програма вечора:

17:00 – Панахида в крипті Патріаршого собору

17:15 – Вечір пам’яті Блаженнішого Любомира «МРІЯ ЗДІЙСНИЛАСЯ»

Слово Блаженнішого Святослава.