Затверджено типові освітні програми для учнів початкової школи

Колегія Міністерства освіти і науки України затвердила типові освітні програми для початкової школи, за якими навчатимуться учні 1-2 класів

Програми стануть базою для розробки підручників, за якими навчатимуться молодші школярі.

«Загалом Міносвіти розглянуло 2 типові освітні програми. Під час громадського обговорення цих програм до МОН надійшло близько 400 пропозицій від педагогів, науковців, батьків та громадських активістів. Їхні зауваження були ретельно опрацьовані та, за можливості, враховані», – зазначив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей

Освітянам пропонують 2 типові освітні програми, кожна з яких розроблена відповідно до нового Закону України «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти. Педагогічна рада закладу самостійно обирає, за якою програмою проводитиме навчання, а керівник затверджує схвалену педрадою програму. Крім того, освітні програми, які розроблятимуть на основі типових, не потребуватимуть окремого затвердження міністерством чи центральним органом забезпечення якості освіти. Це дозволить школам самостійно визначати перебіг навчального процесу, орієнтуючись на формування ключових і предметних компетентностей учнів після закінчення навчального року.

Керівниками робочих груп, які працювали над розробками програм, стали академік НАПН Олександра Савченко та директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Роман Шиян.

«Розроблені програми мають однаково визначені змістові лінії, бо створювались відповідно до проекту Держстандарту. Різниця між ними полягає у рівні інтеграції освітніх галузей до навчальних предметів. Ще однією відмінністю програм є очікувані результати навчання. За однією програмою їх визначають з розбивкою на 1-й та 2-й клас, за іншою – в кінці циклу (після 2-го класу)» –зазначила Олександра Савченко.

До змісту програм входить пояснювальна записка, типовий навчальний план та перелік освітніх галузей. Також програмами визначені вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, загальний обсяг навчального навантаження; коротко вказано відповідний зміст навчальних предметів чи інтегрованого курсу.

Наразі МОН готує наказ про затвердження типових освітніх програм, після чого вони будуть оприлюднені на сайті Міністерства.

Нагадаємо, 21 лютого уряд затвердив Держстандарт початкової освіти, за яким навчатимуть першокласників з 1 вересня 2018 року. Документ визначає зміст освіти в початковій школі, а також обов’язкові результати навчання учнів.

З 2017/2018 навчального року 100 шкіл в Україні пілотують проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти, а в 2018/2019 навчальному році за цим стандартом навчатимуться всі першокласники України.