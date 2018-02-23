З понеділка відновить роботу соціальний маршрут для студентів ЛНУ ім. Івана Франка

Як повідомив директор ЛК «АТП-1» Орест Хамула, з понеділка, 26 лютого, відновлює роботу соціальний маршрут для студентів ЛНУ ім. Івана Франка, які мешкають у гуртожитках на вул. Пасічна і вул. Медової Печери.

«На час зимових канікул соціальний маршрут для студентів ЛНУ ім. І. Франка призупинив свою роботу. З понеділка, 26 лютого, відновлюється навчання в університеті, тому автобуси на соціальному маршруті знову курсуватимуть», – повідомив Орест Хамула.

За його словами, на маршруті працюватиме 4 машини. Автобуси вирушатимуть із двох зупинок: від гуртожитків №2 і 3 на вул. Медової Печери та з вул. Пасічної від будинку №59 (біля відділення Ощадбанку). Автобуси курсуватимуть у центр міста до пл. Галицької без зупинок. Час відправлення від кожної з цих зупинок – о 07.30, 07.45, 09.15. Вартість проїзду – 2 грн. 50 коп.

Автобусом можуть скористатися лише студенти за наявності студентського квитка.

Нагадаємо, у зв’язку з закриттям вул. Личаківської місто виділило для студентів додаткові автобуси, які розпочали курсувати з 27 березня 2017 року.