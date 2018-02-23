З понеділка навчання відновлять у всіх школах Львова

У понеділок, 26 лютого, виходять на навчання усі школи, в яких було призупинено навчальний процес через захворювання на ГРВІ

Як повідомили в управлінні освіти, і надалі моніторитимуть ситуацію щодо відсутності дітей у навчальних закладах міста.

«На п’ятницю 20 навчальних закладів є такими, де призупинено навчальний процес. Відповідно до нашого моніторингу на п’ятницю, 23 лютого, відсутність учнів через хворобу (зі слів батьків) сягає приблизно від 18 до 20%. Ті навчальні заклади, в яких призупинили навчальний процес, у понеділок повертаються до навчання.

Рішення про призупинення навчання було правильним, оскільки це допомогло нам розірвати ланцюг захворюваності», – зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

Вона запевнила, що в управління й надалі моніторитимуть ситуацію та призупинятимуть навчання у школах у разі потреби.