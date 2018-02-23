Шевченківський район Львова знову з теплом

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», подачу опалення до будинків у Шевченківському районі відновлено. З 14.00 ТЦ «Північна» працює в штатному режимі.

«О 14.00 ТЦ «Північна» працює у штатному режимі. Аварійну ситуацію ліквідовано. Подачу опалення до будинків Шевченківського району відновлено. Зараз ремонтні бригади Шевченківського району теплових мереж проводять роботи з відновлення нормативного функціонування теплоносія», – повідомив Степан Пакіж, директор ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, стався аварійний порив труби на ТЦ «Північна». На час ліквідації аварійної ситуації тимчасово було призупинено подачу теплопостачання до будинків Шевченківського району.