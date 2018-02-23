У вихідні комунальні служби Львова працюватимуть у посиленому режимі

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, у зв’язку з різким пониженням температури повітря, у вихідні комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі.

«У суботу й неділю комунальні служби Львова працюватимуть ц посиленому режимі. Буде організовано чергування бригад ШРП у всіх районах. Також дано вказівку організувати чергові бригади ЛМКП «Львівводоканал», ЛМКП «Львівтеплоенерго», ЛКП «Залізничнетеплоенерго» та ЛКП «Львівсвітло», для оперативної ліквідації різноманітних ситуацій, які можуть виникнути через погіршення погодних умов. Буде організовано бригади, які ліквідовуватимуть можливі наслідки падіння дерев. Також працюватиме аварійна служба міста», – розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За її словами, всі чергові бригади комунальних служб забезпечено відповідним інвентарем і технікою.

Нагадаємо, через прогнозоване різке похолодання у Львові працюватимуть додаткові пункти обігріву.